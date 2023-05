"L'Italie est un véritable ami d'Israël"

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a participé à une cérémonie à Rome ce lundi pour marquer le 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël et le 75e anniversaire de la démocratie dans la République italienne.

Yonatan Sindel/Flash90 Amir Ohana en famille en 2019

"L'Italie célèbre le 75e anniversaire de sa démocratie, et Israël célèbre également les 75 ans de sa création. J'ai donc demandé à Amir Ohana et à son époux de nous honorer de leur présence", a déclaré le président du Sénat italien, Ignazio La Rossa.

Le président du Parlement israélien et Alon ont été invités à s'asseoir au premier rang de la plénière du Sénat. A l'issue de la cérémonie, Amir Ohana a qualifié l'Italie de "véritable ami d'Israël". "Les relations entre nos pays sont plus fortes que jamais et nous travaillerons à les renforcer", a-t-il dit. Ouvertement homosexuel, Amir Ohana, membre du Likoud, est le premier membre de la communauté gay à présider la Knesset. Lui et son mari ont deux enfants.

ALBERTO PIZZOLI / AFP La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, accueille le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à son arrivée pour leur rencontre le 10 mars 2023 au Palazzo Chigi à Rome.

Israël affiche son rapprochement avec l'Italie, alors que le pays est dirigé par Giorgia Meloni, largement favorable à l'Etat hébreu. Le déplacement d'Amir Ohana à Rome a lieu quelques semaines seulement après celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans la capitale en mars. La cheffe du gouvernement italien aurait également prévu de se rendre prochainement en Israël.