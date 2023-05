L'élection aura lieu trois mois seulement après les tremblements de terre qui ont fait plus de 50 000 morts dans le sud-est du pays

Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, ces derniers mois ont été les plus difficiles de son mandat, alors que l'aggravation de la crise économique et les dissensions au sein de la société turque pourraient sonner le glas de sa présidence.

Selon des sondages récents, la situation pourrait ainsi devenir irréversible le 14 mai, d'autant plus que le chef de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, et son Parti républicain du peuple (CHP), un parti laïque, ont une légère avance sur le parti AK (AKP) d'Erdogan. "Nous n'allons pas laisser le destin de la République turque dans les mains d'une seule personne et personne n'acceptera les paroles d'une seule personne", a déclaré M. Kilicdaroglu.

Adem ALTAN / AFP

"M. Kemal, buvez autant que vous voulez, mais même cela ne vous rendra pas meilleur", a répondu M. Erdogan, dimanche, devant près de deux millions de personnes dans la capitale Ankara.

Ce scrutin est décisif pour la Turquie : aggravation de la crise économique, colère croissante à l'égard des millions de réfugiés syriens, aliénation de la jeunesse turque laïque et corruption au sein du régime en place. Les enjeux sont de taille pour le futur élu. D'autant que l'élection aura lieu trois mois seulement après les tremblements de terre qui ont fait plus de 50 000 morts dans le sud-est du pays.

ADEM ALTAN / AFP Mesut Hancer, un habitant de la ville turque de Kahramanmaras, tient la main de sa fille de 1( ans, décédée dans l'effondrement de leur immeuble après le terrible séisme qui a frappé le pays, le 7 février 2023

"Ce sont les terres où je suis né et où j'ai grandi, mes 50 années de travail ont disparu en un instant et se sont enfouies sous la terre", a déclaré Abdullah Akar, un résident turc, à propos des tremblements de terre qui ont également dévasté la Syrie voisine. "Je veux continuer à travailler, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous sommes financièrement et moralement épuisés". Les analystes ont indiqué qu'entre les nouveaux électeurs, les expatriés et les vieilles frustrations, les élections se joueront sur le fil du rasoir. Quoi qu'il en soit, il s'agit du défi le plus important auquel Erdogan ait été confronté depuis près de vingt ans.