Les commémorations se dérouleront aussi sous protection renforcée du fait de la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev

La Russie commémore la victoire sur l'Allemagne nazie avec notamment, le traditionnel défilé militaire annuel, qui se déroulera cette année sous sous haute sécurité en raison d'échecs en série en Ukraine et d'attaques en territoire russe. Le président Vladimir Poutine est attendu avec un discours devant des milliers de soldats au garde-à-vous sur la place Rouge, accompagné par six dirigeants issus d'ex-républiques soviétiques.

PAVEL KOROLYOV / AFP Commémorations du 9 mai à Vladivostok

Ils assisteront à la parade avant de déposer ensemble des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Les commémorations se dérouleront aussi sous protection renforcée du fait de la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou. Elles se produisent alors qu'une vaste contre-offensive ukrainienne semble de plus en plus imminente voire est peut-être déjà en cours.

Des défilés et manifestations prévus dans plusieurs villes et régions russes ont été annulés, notamment dans les régions frontalières de l'Ukraine et en Crimée annexée, les autorités avançant un risque "terroriste". "Quand on a affaire à un État sponsor du terrorisme, de fait, il est mieux de prendre des mesures préventives", a justifié le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en référence à l'Ukraine. "Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité" de la parade, a-t-il ajouté.

A Moscou, la grande parade militaire en présence de M. Poutine aura bien lieu, même si la traditionnelle marche du "Régiment des Immortels" qui rassemble des dizaines de milliers de Russes dans les rues de la capitale a été annulée.

L'Ukraine a renoncé cette année à toute commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai, comme c'était la tradition soviétique. Désormais, elle la célèbre le 8 mai avec "le monde libre". Le 9, l'Ukraine célèbrera la journée de l'Europe, comme le reste de l'UE qu'elle aspire à intégrer. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lui promis lundi à la Russie la "même" défaite que celle du régime d'Adolf Hitler à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale.