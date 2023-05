"L'avenir de la Russie est en jeu", lance Vladimir Poutine sur la place Rouge

Le président russe a prononcé le traditionnel discours du 9 mai lors d'une cérémonie commémorant la défaite nazie en 1945

Vladimir Poutine a promis mardi la "victoire" dans la "guerre" en Ukraine qu'il estime orchestrée par l'Occident pour détruire la Russie, traçant un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale le jour même où il célèbre les 78 ans de la défaite nazie.

"La civilisation est à nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie", a lancé le président russe depuis l'emblématique place Rouge à Moscou, devant des milliers de soldats et l'élite politique russes réunis pour commémorer la défaite nazie en 1945, des célébrations qui se déroulent cette année à l'ombre de l'offensive de Moscou en Ukraine.

Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors du défilé militaire du Jour de la Victoire sur la Place Rouge, dans le centre de Moscou, le 9 mai 2023

Il a salué les forces russes, notamment les centaines de milliers de réservistes qu'il a mobilisés : "L'avenir de notre Etat, de notre peuple dépend de vous", a martelé le maître du Kremlin, accusant encore Américains et Européens d'utiliser l'Ukraine pour aboutir à la "chute et la destruction de notre pays": "Pour la Russie, pour nos vaillantes forces armées, pour la victoire, hourra!", a-t-il lancé, avant que ne commence un défilé de milliers d'hommes et de blindés sous le soleil printanier.

Cette cérémonie annuelle est censée exalter la puissance russe, alors que la victoire de 1945 occupe une place centrale dans l'identité et le nationalisme portés par M. Poutine. Mais, cette année, les commémorations interviennent alors que l'armée est plus que jamais enlisée dans sa campagne militaire, après avoir enregistré de lourdes pertes, tandis que se prépare une contre-offensive ukrainienne.

Les commémorations du 9 mai se déroulent aussi sous protection renforcée et alors qu'une vaste contre-offensive ukrainienne semble imminente, voire est peut-être déjà en cours. Résultat, des défilés et manifestations prévus dans plusieurs villes et régions russes ont été supprimés, notamment dans les régions frontalières de l'Ukraine et en Crimée annexée, où les autorités avancent un risque "terroriste".

A Moscou, la traditionnelle marche du "Régiment des Immortels", qui rassemble des dizaines de milliers de Russes dans les rues de la capitale a été annulée.