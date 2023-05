L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent de tirs à la frontière avant la rencontre entre leurs dirigeants

Les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan, Nikol Pachinian et Ilham Aliev, doivent se rencontrer dimanche à Bruxelles

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement jeudi de tirs à leur frontière commune, au moment où les efforts internationaux s'intensifient pour pacifier les relations entre les deux pays qui se disputent depuis une trentaine d'années la région du Nagorny Karabakh.

"Les forces azerbaïdjanaises procèdent aux tirs d'artillerie et de mortier sur les positions arméniennes situées dans la région de Sotk", dans l'est de l'Arménie, a affirmé le ministère arménien de la Défense dans un communiqué. Trois militaires arméniens ont été blessés à l'issue de ces tirs, a-t-il indiqué, en précisant que les forces arméniennes prenaient des "mesures de défense appropriées".

KAREN MINASYAN (AFP) Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a quant à lui accusé l'Arménie de tirer avec des "armes de gros calibre" sur les positions azerbaïdjanaises à la frontière, dénonçant une "provocation". "Malgré les avertissements sur la nécessité de mettre fin aux provocations (...), la partie arménienne a de nouveau violé le régime du cessez-le-feu", a assuré le ministère dans un communiqué, en affirmant qu'un militaire azerbaïdjanais a été blessé dans les tirs arméniens mercredi soir et que les "tirs au mortier" se poursuivaient jeudi matin.

Cet incident intervient alors que des membres de la communauté internationale s'efforcent de faire baisser les tensions entre les deux voisins et relancer les négociations de paix. Les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan, Nikol Pachinian et Ilham Aliev, vont ainsi se rencontrer dimanche à Bruxelles, selon l'Union européenne qui va parrainer la rencontre, après d'intenses discussions menées pendant quatre jours début mai à Washington entre les délégations arménienne et azerbaïdjanaise sous les auspices des États-Unis.

Alexander Astafyev, Sputnik, Government Pool Photo via AP Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés lors de deux guerres au début des années 1990 et en 2020 pour le contrôle du Nagorny Karabakh, une région montagneuse majoritairement peuplée d'Arméniens qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan il y a plus de trois décennies.