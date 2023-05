Virulente résolution de L'UE contre les manuels scolaires palestiniens

L'UE dénonce pour la première fois l'antisémitisme des contenus et les juge responsables des récents attentats perpétrés par des adolescents palestiniens

Pour la quatrième année consécutive, le Parlement européen a adopté mercredi une résolution condamnant l'Autorité palestinienne pour la poursuite de l'incitation à la violence et à la haine via ses manuels scolaires.

La résolution contient cependant un nouvel aspect, en faisant explicitement le lien entre cette incitation à la haine et la récente augmentation des attentats terroristes perpétrés par des des adolescents. Bruxelles est d'autant plus concerné par la question, que les fonctionnaires de la division du développement des contenus du ministère palestinien de l'Education sont payés par l'Union européenne.

Par ailleurs, la résolution reconnaît pour la première fois la présence de contenus antisémites dans les livres utilisés dans les écoles, et réclame leur suppression immédiate. Les résolutions prises auparavant par l'UE ne mentionnaient que l'incitation à la violence dans les manuels et se contentaient d'un appel plus vague à des contenus conformes aux valeurs de l'ONU, sans appeler directement à la suppression des passages problématiques.

Hassan Jedi / Flash90 Des écoliers palestiniens se rendent à l'école le premier jour d'école à Gaza le 25 août 2019.

Dans sa résolution, le Parlement européen réitère en outre sa menace de geler les budgets alloués à l'Autorité palestinienne, et note que malgré les promesses répétées de mesures par Ramallah, rien n'a encore été entrepris afin de modifier les contenus.

Il y a deux ans, l'Union européenne avait suspendu son financement de l'Autorité palestinienne pendant plus de 13 mois, en raison de l'utilisation de ses fonds pour écrire de nouveaux manuels incitant à la violence.

MOHAMMED ABED / AFP

La résolution de mercredi a été votée à 451 voix pour, 151 contre et 5 abstentions, grâce au soutien des partis de centre-gauche et en dépit d'une vaste campagne de lobbying d'organisations propalestiniennes auprès de l'Union européenne.

Les études et les recommandations de l'institut de recherche international "IMPACT-se" , qui étudie et analyse le contenu des manuels scolaires des pays monde entier pour encourager l'enseignement de la paix et de la tolérance, ont constitué la base de la décision des parlementaires européens.

"Cette nouvelle résolution est le signe de l'indignation et de la frustration grandissantes de l'UE, alors que l'argent de ses contribuables est utilisé pur financer l'incitation à la haine", a déclaré Marcus Sheff, PDG de l'institut de recherche.