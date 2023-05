L'ouverture d'un stand de glaces à l'entrée d'Auschwitz suscite la controverse

Un responsable du site a reconnu que le stand avait été installé sans autorisation appropriée et a assuré qu'il serait déplacé

L'ouverture d'un stand de glaces près du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau a suscité l'indignation des autorités juives et des historiens de la Shoah. Le stand, orné du dessin d'un cornet de glace et d'un logo rose portant les mots "Icelove, gaufres et glaces", a ouvert au début du mois, à 200 mètres de l'emblématique porte historique d'Auschwitz II.

C'est sous cette porte, connue sous le nom de "Porte de la mort" en Pologne, qu'arrivaient les trains de déportation. Au dessus se dresse un poste de surveillance aérien, ce qui rend la structure bien visible.

Un responsable du site a reconnu que le stand avait été installé sans autorisation appropriée, et a assuré qu'il serait déplacé.

Un porte-parole du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau a déclaré au Times of Israel que l'ouverture du stand était "un exemple non seulement de mauvais goût esthétique, mais aussi de manque de respect pour le site historique si particulier situé à proximité".

"La caravane se trouve toutefois en dehors de la zone de protection du mémorial désignée par la loi, et nous n'avons donc malheureusement aucune autorité sur elle. Nous espérons que les autorités compétentes résoudront ce problème embarrassant", a poursuivi le porte-parole.

Dagmar Kopijasz, représentant la Fondation du site du mémorial d'Auschwitz-Birkenau, une organisation dédiée à la préservation des sites liés à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste situés à proximité du musée d'Auschwitz mais en dehors de sa juridiction, a quant à lui déclaré au journal Gazeta Krakowska que les résidents étaient dérangés par l'aspect inesthétique de la caravane.