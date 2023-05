Jugé pour viol en Suisse, Tariq Ramadan se dit victime d'un "piège"

L'islamologue est jugé pour "viol et contrainte sexuelle"

Souffrant de dépression et de slérose en plaque, l'islamologue suisse Tariq Ramadan, jugé à partir de lundi pour la première fois en Suisse pour "viol et contrainte sexuelle", veut "se battre" contre "le mensonge et la manipulation". Et appelle à la barre Dieudonné comme témoin.

Il est arrivé souriant - chemise bleue à carreaux, manteau sombre - mais son procès devant le tribunal correctionnel de Genève s'annonce tendu. Signe de ces tensions, un paravent le sépare de la plaignante, une demande de cette dernière pour qu'ils ne se voient pas.

Cette femme, Suisse, qui dit vivre sous la menace et souhaite donc être appelée sous le prénom d'emprunt de "Brigitte", avait une quarantaine d'années à l'époque des faits, qui remontent à près de 15 ans. Elle assure que l'islamologue l'a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes, le soir du 28 octobre 2008, dans une chambre d'hôtel à Genève où il l'aurait invitée. Ce que Tarik Ramadan a fermement réfuté, se disant victime d'un "piège" et assurant: "Je ne suis pas un prédateur mais victime d'un harcèlement".

MEHDI FEDOUACH / AFP Swiss Islamologist Tariq Ramadan takes part in a conference on the theme "Live together", on March 26, 2016 in Bordeaux.

Tariq Ramadan, âgé de 60 ans aujourd'hui et menacé d'un procès en France pour des faits similaires, a reconnu l'avoir rencontrée mais affirme ne pas avoir eu de relations sexuelles avec elle. "Dépression assumée, défense de la vérité revendiquée, je suis là parce que je vais me battre. Je ne vais pas me laisser faire par le mensonge et la manipulation", a-t-il déclaré lundi, avant d'assurer être "innocent", devant un public nombreux, parmi lesquels figuraient ses enfants: "Je n'ai jamais violenté personne".

L'intellectuel suisse, figure charismatique et contestée de l'islam européen, risque entre deux et 10 ans de prison. Le jugement est attendu le 24 mai. En France, il est soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes, une affaire qui a déclenché sa chute en 2017. Tariq Ramadan est tenu de résider en France, mais il bénéficie d'autorisations exceptionnelles de sortie du territoire français pour se rendre en Suisse.