Porto : sommet de l'European Jewish Association sur le thème de l'antisémitisme

L'EJA a proposé une motion faisant valoir que l'antisémitisme est unique et ne devrait pas être regroupé avec les autres formes de haine

Des Juifs de toute l'Europe se sont réunis pour aborder le problème croissant de l'antisémitisme lors de la conférence annuelle de l'Association juive européenne (EJA) à Porto, au Portugal, lundi.

"Nous sommes une communauté sans frontières. Lorsque nous parlons d'une seule voix, nous sommes plus forts ensemble", a déclaré le président de l'EJA, le rabbin Menachem Margolin. "Alors que nous nous rencontrons, les gouvernements à travers l'Europe présentent des plans affectant la vie juive en Europe. Nous devons nous demander quel genre d'avenir nous voulons voir. Et quelle part nous pouvons chacun assumer pour faire de cette vision une réalité", a ajouté Margolin.

Helene Corbie / i24NEWS Sommet de l'European Jewish Association à Porto

La conférence de deux jours intitulée "Façonner ensemble l'avenir de la communauté juive européenne", comprend des tables rondes sur les plans nationaux de divers pays pour lutter contre l'antisémitisme, le défi de la lutte contre la haine en ligne et un nouveau programme de leadership sur les campus parrainé par l'EJA.

"L'antisémitisme est en hausse et malheureusement, les institutions juives à travers le continent sont tenues d'investir de plus en plus dans la sécurité", a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

"Les données montrent qu'environ 38 % des Juifs d'Europe envisagent de quitter le continent parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. C'est une honte et c'est la responsabilité de chaque gouvernement de l'UE de protéger ses citoyens juifs", a-t-elle dit.

La conférence a proposé une motion appelant à séparer l'antisémitisme des autres formes de haine et exhortant les autres groupes juifs à rejeter "l'intersectionnalité", un cadre théorique qui sépare les groupes en "opprimés" et "privilégiés".

La France a mis en place en 2012, la Dilcrah, une organisation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. "Nous avons une équipe de 11 personnes à la Dilcrah, placées au plus haut sommet de l'Etat sous l'autorité de la Première ministre. Nous travaillons avec l'ensemble des ministères pour déployer des actions avec toutes les politiques publiques", a déclaré Elsa Fajgeles, secrétaire générale de la Dilcrah au micro d'i24NEWS.

Screenshot/ i24NEWS Élise Fajgeles, secrétaire de la Dilcrah

"Nous travaillons aussi avec le ministère de l'Education nationale pour donner des armes aux professeurs afin de 'déconstruire les préjugés' dès le plus jeune âge, mais aussi pour protéger les enfants contre toutes les agressions racistes et antisémites, et faire en sorte que les enfants juifs se sentent à leur place et en sécurité dans les écoles de la République", a-t-elle affirmé.

Fin janvier, Elisabeth Borne a présenté un plan pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.