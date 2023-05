"Je crois en l'innocence de Tariq Ramadan"

L'humoriste controversé Dieudonné est venu mardi à Genève témoigner en faveur de l'islamologue Tariq Ramadan, qui comparaît pour un viol présumé en 2008. "Je ne suis vraiment pas là pour faire un spectacle. Aujourd'hui je suis là pour éclairer, pour apporter un témoignage et dire ce que j'ai entendu et dire la vérité", a déclaré Dieudonné aux journalistes devant le tribunal.

La plaignante suisse, présente dans la salle durant tous les débats lundi, a été brièvement entendue avant l'arrivée de Dieudonné pour expliquer au président du tribunal correctionnel de Genève qu'elle collaborait auparavant avec l'humoriste en tant qu'agent artistique.

Le tribunal a souhaité à la demande de la défense faire témoigner Dieudonné car son nom apparaît dans un courrier anonyme récemment reçu par les juges. Selon l'humoriste français, ce courrier a été envoyé par un de ses producteurs artistiques avec qui il n'est plus en contact.

JACQUES DEMARTHON / AFP L'islamologue suisse Tariq Ramadan

Il a expliqué avoir recueilli, en présence d'autres personnes, les confidences de "Brigitte" à propos de sa relation avec Tariq Ramadan, assurant qu'elle avait parlé de "coup d'un soir ou de quelque chose comme ça", sans mentionner de violence. "Je crois en l'innocence" de Tariq Ramadan, a-t-il dit, lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il était important de venir témoigner.

Avant l'arrivée de Dieudonné en salle, la plaignante avait fait part de sa version concernant cette rencontre: l'humoriste lui a "demandé si l'histoire avec Tariq Ramadan était vraie." "Je lui ai dit que oui et n'y a pas eu d'autres confidences. C'était peu de temps après les faits. On s'est revus lors d'un spectacle ou deux et on n'en a jamais reparlé", a-t-elle ajouté.

AFP / Thomas COEX "Brigitte" (C), l'une des victimes présumées de Tariq Ramadan, cache son visage avec un foulard alors qu'elle s'entretient avec ses avocats suisses au Palais de Justice de Paris, le 16 septembre 2020

Convertie à l'islam, la plaignante, qui a choisi le prénom d'emprunt de "Brigitte" pour se protéger des menaces, avait une quarantaine d'années à l'époque des faits. Elle assure que l'islamologue l'a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes, le soir du 28 octobre 2008, dans une chambre d'hôtel à Genève. Elle a porté plainte en 2018.

Dans la salle du tribunal, "Brigitte" est séparée de Tariq Ramadan par un paravent pour ne pas avoir à le voir durant ce procès qui est pour elle "une épreuve et non une thérapie", selon le mot de l'avocat de la plaignante, Me François Zimeray.

L'intellectuel suisse, figure charismatique et contestée de l'islam européen, risque entre deux et dix ans de prison. Le jugement est attendu le 24 mai.