Autriche : la voix d'Hitler et des saluts nazis diffusés dans un train

Il s'agirait du troisième incident de ce type rapporté récemment dans le pays

Un discours d'Adolf Hitler et des slogans nazis. C'est ce que les passagers d'un train reliant les villes de Bregenz et Vienne en Autriche ont pu entendre dimanche, via les haut-parleurs de celui-ci. Si la diffusion de ces contenus n'a duré que 30 secondes, cela a suffi pour provoquer l'émoi parmi les voyageurs.

Un rabbin qui se trouvait dans le train a relaté l'incident : "Cela a commencé par une annonce plutôt sérieuse. Puis tout d'un coup, on a entendu une musique étrange, suivie d'une voix qui parlait d'une alarme incendie et de rires. A ce moment-là, nous avons compris que quelque chose n'allait pas… Jusqu'à la diffusion d'une séquence d'un discours d'Adolf Hitler dans laquelle on pouvait entendre le salut nazi 'Sieg Heil'".

Un député autrichien qui se trouvait également à bord a tweeté : "Dans le RailJet 661 plusieurs cris de 'Sieg Heil' viennent d'être diffusés par les haut-parleurs ! J'espère que l'incident sera signalé et clarifié dès que possible." Témoignant sur la chaîne israélienne Kan, il a raconté avoir ensuite croisé une nonagénaire, survivante de la Shoah, qui pleurait à chaudes larmes en répétant "Mais que se passe-t-il ?"

Après avoir visionné les caméras de surveillance du train, la police a arrêté deux suspects qui, bien que n'étant pas employés par la compagnie de chemin de fer, étaient parvenus à se procurer les clés d'accès au système de haut-parleurs du train.

La compagnie a indiqué avoir porté plainte contre ces individus. Il s'agirait du troisième incident de ce type rapporté récemment.

L'affaire a suscité l'indignation dans le pays, terre natale d'Adolf Hitler annexée par le Troisième Reich en 1938, et qui possède certaines des lois les plus strictes au monde contre le négationnisme et les actes néonazis. Mais comme dans de nombreux pays d'Europe et du monde, l'Autriche est néanmoins le théâtre d'un regain d'antisémitisme depuis ces dernières années.