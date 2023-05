"Il conviendra de fixer une peine privative de liberté de 3 ans, 18 mois ferme, 18 avec sursis"

Le premier procureur genevois a requis mardi trois ans de prison dont la moitié ferme contre l'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé d'avoir violé une femme en 2008 à Genève, ce qu'il nie.

Il s'agit du premier procès pour viol auquel fait face Tariq Ramadan, âgé de 60 ans aujourd'hui, mais il est menacé d'un procès en France pour des faits similaires.

"Il conviendra de fixer une peine privative de liberté de 3 ans, 18 mois ferme, 18 avec sursis", a déclaré le premier procureur Adrian Holloway, en s'adressant aux trois juges du tribunal correctionnel de Genève, au second jour d'une audience très suivie.

"Il a agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme qu'il a utilisée comme objet. Il n'a pas hésité à faire durer ce cauchemar pendant plusieurs heures", a-t-il dit.

Le procureur a souligné "la constance" des propos de la plaignante ainsi que les évaluations de psychiatres, qui parlent de viol.

Quant aux messages à connotation amoureuse qu'elle lui a envoyés après les faits, c'est parce qu'elle était "en état de choc, de dissociation", a-t-il fait valoir.

La plaignante - qui a choisi le pseudonyme de "Brigitte" pour se protéger des menaces - assure que l'islamologue l'a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes, la nuit du 28 octobre 2008. Elle a porté plainte dix ans plus tard, en 2018.

"Ma cliente a toujours dit qu'elle n'était pas dans une logique de vengeance. Sa réparation passe par la reconnaissance du viol et ne se mesure pas en années de prison", a réagi son avocat, Me François Zimeray, après le réquisitoire. D'une voix calme et très sûre, la plaignante a raconté avoir eu "peur de mourir" sous les coups de Tariq Ramadan: "J'ai été frappée... et violée", a-t-elle dit, prononçant avec peine ce dernier mot.