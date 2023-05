"Nos vies ne changeront pas" : des Grecs sans illusion s'apprêtent à voter

Le coût de la vie et l'envol des prix de l'énergie figurent en tête des préoccupations d'électeurs éprouvés par une inflation qui a frôlé les 10% en 2022

Nos vies ne changeront pas". Dans une Grèce appelée aux urnes dimanche, nombre d'électeurs apparaissent sans illusion devant des responsables politiques incapables, selon eux, de soulager leurs difficultés économiques depuis les années du marasme financier.

"A en juger par les conversations, les gens sont déçus" par la gauche et la droite, assure Vassilis Kalyvas, 55 ans, propriétaire d'un magasin d'optique à Patras, le grand port de la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest).

LOUISA GOULIAMAKI / AFP Le chef du parti de gauche Syriza, Alexis Tsipras, prononce un discours lors du rassemblement électoral du parti à Patras, dans le sud de la Grèce, le 19 mai 2023

C'est dans cette ville, la troisième du pays, que le dirigeant de la gauche Syriza et ancien Premier ministre (2015-2019), Alexis Tsipras, tient ce soir-là un ultime rassemblement de campagne avant les élections législatives de dimanche. Devant ses troupes qui agitent des drapeaux rouges ou jaunes, il prédit la fin du "cauchemar" enduré durant les quatre années du mandat du Premier ministre de droite sortant, Kyriakos Mitsotakis, qui brigue un second mandat. A des centaines de kilomètres de là, dans la deuxième ville du pays, Thessalonique, Nikos Kalaitzidis, pompiste dans une station-service, ne cache pas lui non plus sa résignation. "Je suis déçu par les partis au pouvoir", lâche cet homme de 32 ans. "Je n'espère rien de cette élection. Quel que soit le vainqueur, nos vies ne changeront pas le lendemain" du scrutin.

ARIS MESSINIS / AFP Le Premier ministre grec et chef du parti conservateur Nouvelle Démocratie Kyriakos Mitsotakis lors de son dernier rassemblement pré-électoral à Athènes le 19 mai 2023.

En campagne, le chef du gouvernement sortant et leader de Nouvelle-démocratie n'a cessé de mettre en avant son bilan économique: retour de la croissance (5,9% en 2022), envolée du tourisme et baisse du chômage après les années de crise et de plans de sauvetage au prix de lourds sacrifices pour de nombreux Grecs. Mais la hausse du coût de la vie et l'envol des prix de l'énergie figurent en tête des préoccupations d'électeurs éprouvés par une inflation qui a frôlé les 10% en 2022.

Coût de la vie

Avec un taux d'abstention déjà massif de 42% lors des élections de 2019, les analystes ont averti que le nombre d'électeurs boudant les urnes pourrait être encore plus élevé cette fois-ci.

Chrysa Papadimitriou, une chômeuse de 43 ans, constate d'ailleurs "de l'indifférence" chez la plupart des électeurs, peu intéressés par une campagne que beaucoup d'observateurs jugent atone. "Vous n'entendez plus de discussions politiques comme par le passé et la plupart des gens évitent de parler ouvertement de celui pour qui ils vont voter", assure-t-elle. Seule une personne sur quatre âgée de 17 à 24 ans a voté lors des dernières élections en 2019, selon Maria Karaklioumi, analyste politique pour la société de sondage RASS.

Alors que cette campagne s'est déroulée dans l'ombre de celle du grand voisin truc avec lequel la Grèce entretient régulièrement des relations acrimonieuses, Ta Nea relève samedi: "Si nous avons quelque chose à envier aux élections en Turquie, c'est leur très forte participation".