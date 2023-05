Natalie Portman : "J'aime voir les femmes se comporter de manière moralement ambiguë"

"Toute la gamme des comportements humains devrait être accessible aux femmes, parce que les femmes sont simplement des êtres humains"

Le 16 mai Natalie Portman est arrivé au festival de Cannes pour présenter le film "May December", dans lequel elle tient le rôle principal aux côtés de Julianne Moore. Un film à la morale ambigüe qui met en scène Elizabeth (Natalie Portman), comédienne connue, qui débarque à Savannah, dans l’État de Géorgie, pour rencontrer Gracie (Julianne Moore) et se documenter sur son histoire, en vue d’un film en préparation. Car, une vingtaine d’années auparavant, Gracie a quitté son mari pour entamer une relation avec un garçon âgé de 13 ans, Joe. Suite à un séjour en prison et enceinte de son amant, elle décide de l’épouser en restant dans son quartier, malgré le scandale.

LOIC VENANCE / AFP Natalie Portman au festival de Cannes

Interrogée par l'AFP, la star de 41 ans a confié qu'elle aimait voir les femmes "se comporter de manière moralement ambiguë". "Toute la gamme des comportements humains devrait être accessible aux femmes, parce que les femmes sont simplement des êtres humains", a déclaré celle qui tenait le rôle de la reine Padmé Amidala dans la saga Star Wars de Georges Lucas.

À peine présenté, "May December" est d'ores et déjà candidat à une récompense lors de la dernière soirée de Cannes, samedi prochain. Le film a su également s'attirer les faveurs de la presse spécialisée : "Le fond est tout aussi fascinant, où que l’on porte son attention. Il y a l’écart énigmatique entre le passé brûlant entraperçu et la routine familiale du couple formé par Gracie et Joe, après plus de deux décennies partagées," écrit Télérama. La rédaction des Cahiers du Cinéma a, quant à elle, attribué au long-métrage une note de 4/5 étoiles.

"Cela me rend toujours folle quand les gens disent : "Oh, si seulement les femmes gouvernaient le monde, ce serait un endroit plus doux. Non, les femmes sont des êtres humains et se présentent sous toutes les formes de complexité." poursuit la star de "Léon", un film du réalisateur français Luc Besson qui lui a valu d'être sexualisée pendant son enfance et à l'égard duquel elle dit éprouver aujourd'hui des sentiments compliqués.

Quant au réalisateur Todd Haynes, ce dernier regrette l'époque où les films pouvaient plus facilement "poser des questions et débattre de la moralité". "Il devient "de plus en plus difficile de faire ce genre de films", a-t-il déclaré à l'AFP, la société n'étant plus "à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise". Je pense que c'est la mort de la pensée, la mort de la critique sociale et de la critique".