Nouvelle provocation de Roger Waters qui compare Shireen Abu Akleh à Anne Frank

"Bonjour à tous sauf à Roger Waters qui a passé la soirée à Berlin à profaner la mémoire d'Anne Frank et des six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah"

L'ancien leader de Pink Floyd, Roger Waters, connu pour ses positions anti-israéliennes, est à l'origine d'une nouvelle polémique après un concert donné à Berlin la semaine dernière, durant lequel il a établi un parallèle entre Anne Frank et la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh.

Les noms de la victime juive de la Shoah et de la journaliste palestinienne tuée accidentellement par l'armée israélienne en Cisjordanie ont ainsi été projetés lors du show, ce qui a largement fait réagir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénonçant un geste "inapproprié" et "antisémite".

Le ministère israélien des Affaires étrangères a également commenté l'initiative du chanteur. "Bonjour à tous sauf à Roger Waters qui a passé la soirée à Berlin (Oui Berlin) à profaner la mémoire d'Anne Frank et des six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah", a-t-il tweeté.

Le député du Likoud, Danny Danon, a pour sa part qualifié Roger Waters "d'un des plus grands ennemis des Juifs de l'époque". Les organisations juives ont également critiqué la performance "écœurante" du chanteur, se demandant comment une telle chose avait pu être autorisée en Allemagne en 2023. Elles ont dénoncé la comparaison entre le meurtre de millions de Juifs par les nazis et la mort de la journaliste qui couvrait un conflit armé comme "une distorsion de l'Holocauste".

Les spectateurs ont également publié des photos en ligne montrant Roger Waters apparemment déguisé en soldat SS avec un brassard et tirant avec un fusil factice pendant le concert.

Selon des informations, l'arène Mercedes Benz où a eu lieu le concert, a demandé à la police d'expulser des militants juifs qui distribuaient des tracts de protestation, tandis que les membres du BDS ont, eux, été autorisés à diffuser leur propagande.

Le concert faisait partie de la tournée d'adieu de Roger Waters, largement contestée en Allemagne en raison des précédents propos antisémites du musicien. Plus tôt en avril, le chanteur a remporté une victoire judiciaire devant un tribunal allemand, lui permettant de se produire à Francfort. Outre la capitale allemande, ses concerts ont également été programmés à Cologne, Hambourg et Munich, et ce en dépit des protestations des organisations juives.