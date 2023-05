La police allemande ouvre une enquête sur Roger Waters après le port d'un costume nazi lors d'un concert

La star du rock a suscité l’indignation en portant un costume ressemblant à un uniforme SS lors d’un concert à Berlin et en comparant Israël à l’Allemagne nazie

Selon des informations publiées par le journal britannique Jewish News, la police allemande aurait ouvert une enquête criminelle contre le chanteur britannique Roger Waters. Lors de son concert à Berlin cette semaine, l'ex-leader des Pink Floyd a porté un costume semblant représenter un uniforme SS. Waters a également suscité l’indignation en projetant le nom d’Anne Frank lors du même concert et en établissant un parallèle entre Israël et l’Allemagne nazie.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a fustigé les mises en scènes du chanteur. "Bonjour à tous sauf à Roger Waters qui a passé la soirée à Berlin (Oui Berlin) à profaner la mémoire d'Anne Frank et des six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah", a-t-il tweeté

Un habitué des polémiques

Le concert s’inscrit dans le cadre de la tournée d'adieu de Roger Waters, largement contestée en Allemagne en raison des précédents propos antisémites du musicien. Waters est un habitué des polémiques et des déclarations choc depuis quelques années. Il est un fervent défenseur du mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) à l'encontre d'Israël, appelant ses collègues artistes à éviter de se produire dans ce pays. Ces derniers mois, il a également suscité le rejet en défendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a entraîné l'annulation de certains de ses concerts en Pologne. Ce dernier avait également apposé une étoile de David sur un porc gonflable lors de précédents concerts.

Plus tôt en avril, le chanteur a remporté une victoire judiciaire devant un tribunal allemand, lui permettant de se produire à Francfort. Outre la capitale allemande, ses concerts ont également été programmés à Cologne, Hambourg et Munich, et ce en dépit des protestations des organisations juives.