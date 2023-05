Concert controversé: Roger Waters accuse ses détracteurs de "mauvaise foi"

A Berlin, le chanteur a arboré une tenue évoquant un officier SS et comparé le sort d'Anne Frank à celui de la journaliste Shireen Abu Akleh

L'ex-membre du groupe Pink Floyd Roger Waters a accusé ses détracteurs de "mauvaise foi" après l'annonce de l'ouverture d'une enquête de la police allemande suite à un concert controversé à Berlin au cours duquel le chanteur a arboré une tenue évoquant un officier SS et utilisé le nom d'Anne Frank, la jeune juive allemande morte en camp de concentration.

"Mon récent concert à Berlin a généré des attaques de mauvaise foi de la part de ceux qui veulent me réduire au silence car ils sont en désaccord avec mes opinions politiques", a réagi Roger Waters dans un message publié vendredi soir sur ses comptes Instagram et Twitter.

"Les aspects de mon concert qui ont été mis en cause constituent clairement un message contre le fascisme, l'injustice et le sectarisme sous toutes ses formes" et toute tentative d'y voir autre chose "est malhonnête", a-t-il ajouté.

La police berlinoise avait annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête, suite à des plaintes, "sur des soupçons d'incitation à la haine car les vêtements portés sur scène sont susceptibles de glorifier ou de justifier le régime national-socialiste et de troubler l'ordre public", selon un porte-parole.

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, le chanteur apparaît vêtu d'un long manteau noir marqué d'un symbole rappelant la croix gammée et de brassards rouges lors du concert.

Des inscriptions en lettres rouges des noms d'Anne Frank et de Shireen Abu Akleh, journaliste de la chaîne Al Jazeera, tuée lors d'un échange de tirs entre des soldats israéliens et des terroristes palestiniens en mai 2022, ont également été projetées sur un écran durant le concert.

"Malheureusement, les procédures judiciaires engagées contre lui ont jusqu'à présent tourné en sa faveur - bien qu'il propage l'antisémitisme et qu'il soit soupçonné d'incitation à la haine", a réagi samedi le délégué du gouvernement allemand à la lutte contre l'antisémitisme, Felix Klein, auprès des journaux du groupe Funke.

Mais "j'en appelle à la vigilance de la police et de la justice et j'encourage d'autres dénonciations", ajoute M. Klein.

Alberto PIZZOLI / AFP Roger Waters arrive à la projection du film "Roger Waters Us + Them" présenté hors compétition lors de la 76e Mostra de Venise

Le concert berlinois a suscité de vives critiques en Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a ainsi reproché mercredi à Waters d'avoir "souillé la mémoire d'Anne Frank et des six millions de Juifs assassinés pendant l'Holocauste".

L'ex-Pink Floyd, 79 ans, défend aussi des actions de boycott des produits israéliens au nom de la défense de la cause palestinienne.

Les autorités de Francfort ont annulé un concert du chanteur britannique ce dimanche, mais la décision a été invalidée par un tribunal administratif au nom de la liberté d'expression.

Une manifestation contre la venue de Roger Waters dans la ville est prévue à l'appel de la communauté juive locale et du parti des Verts.