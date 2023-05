Des militants juifs tentent de perturber le concert de Roger Waters à Francfort

Les militants ont tenté de monter sur scène en brandissant des drapeaux israéliens et en chantant "Am Yisrael Chai"

Des membres de la communauté juive d'Allemagne ont protesté dimanche soir pendant le concert du chanteur Roger Waters à Francfort. Les membres du groupe ont tenté de monter sur scène en brandissant des drapeaux israéliens et en chantant "Am Yisrael Chai" ("le peuple d'Israël vit"), avant d’être expulsé de la salle, a rapporté Kan 11 News.

Ils protestaient après que le cofondateur des Pink Floyd a comparé Anne Frank à Shireen Abu Aqleh, une journaliste d'Al Jazeera tuée par balle par erreur alors qu'elle couvrait les affrontements entre les soldats de Tsahal et les terroristes palestiniens à Jénine l'année dernière, lors d'un concert donné à Berlin au début du mois.

La police berlinoise a ouvert une enquête criminelle sur des soupçons d'incitation à la haine de la part de Waters à la suite du concert du 17 mai à la Mercedes-Benz Arena, au cours duquel il a également revêtu un uniforme de style nazi sur scène.

Le chanteur, âgé de 79 ans, a déclaré que les aspects de son spectacle qui ont été remis en question constituaient "très clairement" une déclaration contre le fascisme, l'injustice et le sectarisme. "Les tentatives visant à faire passer ces éléments pour autre chose sont malhonnêtes et motivées par des considérations politiques", a-t-il tweeté.

En février, le conseil municipal de Francfort a empêché la tenue d'un concert de Roger Waters, citant le statut de ce dernier comme "l'un des antisémites les plus connus au monde" comme raison de l'annulation. Mais le mois dernier, un tribunal administratif a jugé que ni la ville de Francfort ni le Land de Hesse n'avaient le droit d'annuler le concert.

Alberto PIZZOLI / AFP Roger Waters

Roger Waters est connu pour ses déclarations et ses actions anti-israéliennes. Par le passé, il a comparé Israël à l'Allemagne nazie et a lâché un cochon géant en ballon portant l'étoile de David lors d'un concert en Belgique. Les spectateurs ont déclaré que l'étoile juive faisait partie de plusieurs symboles représentant diverses entreprises et mouvements fascistes.