Italie : un Israélien parmi les victimes de l’accident de bateau sur le lac Majeur

Un Russe et deux italiens sont les trois autres victimes de la catastrophe

Au moins quatre personnes, dont un Israélien d’une cinquantaine d’années, sont mortes lors du naufrage d’un bateau de tourisme sur le lac Majeur dans le nord de l’Italie, dimanche. Le consul d’Israël à Rome a indiqué que la famille de la victime israélienne a été prévenue et que le ministère des Affaires étrangères vérifie toujours si d’autres Israéliens étaient présents sur le bateau. Au total, 25 touristes et membres d’équipage étaient à bord de l’embarcation. Un Russe et deux Italiens sont les trois autres victimes de la catastrophe.

https://twitter.com/i/web/status/1663089107264761861 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les secours italiens ont signalé avoir repêché au moins quatre corps des eaux du lac Majeur. Les trois premiers corps ont été retrouvés dimanche, alors que le quatrième n’a été repêché que lundi matin. Des vents violents et le mauvais temps seraient responsables de l’accident, ont-ils affirmé.

Les secours ont également précisé que 19 personnes ont eu la vie sauve, beaucoup d'entre elles ont réussi à nager seules jusqu'au rivage. Les autres ont été tirées hors de l'eau et sauvées par des canots de sauvetage envoyés sur les lieux de l’accident.

https://twitter.com/i/web/status/1663083953048150017 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les vents qui ont fait chavirer le bateau hier font suite à une tempête qui s'est abattue sur la Lombardie, qui a entre autres provoqué des retards à l'aéroport de Milan. En 2021, cinq touristes israéliens avaient trouvé la mort lors de la chute d'un téléphérique au bord du lac Majeur.