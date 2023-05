Kosovo : l'Otan annonce des forces supplémentaires après des heurts

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée du Kosovo en 2008

L'Otan a annoncé mardi l'envoi de nouvelles forces dans le nord du Kosovo, où des protestataires serbes se sont rassemblés devant une mairie, théâtre la veille de heurts ayant fait une trentaine de blessés parmi des soldats internationaux et une cinquantaine parmi les protestataires.

"Le déploiement de forces supplémentaires de l'Otan au Kosovo est une mesure de prudence pour s'assurer que la Kfor (la force emmenée par l'Alliance dans l'ex-province serbe) dispose des capacités dont elle a besoin pour maintenir la sécurité", a déclaré l'amiral Stuart B. Munsch dans un communiqué publié à Naples, en Italie.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a condamné des attaques "inacceptables" lors d'une conférence de presse à Oslo.

L'Union européenne, qui fait office de médiateur entre les deux anciens ennemis depuis plus d'une décennie, a appelé Serbes et Kosovars à "désamorcer les tensions immédiatement et sans condition".

La situation est volatile depuis plusieurs jours dans le nord du Kovoso, où vit une importante minorité serbe. Les centaines de manifestants serbes qui s'étaient rassemblés mardi devant la mairie de Zvecan ont quitté les lieux, mais ont promis d'y revenir dès le lendemain matin, rapporte une correspondante de l'AFP.

Après les violents heurts de lundi, des soldats de la Kfor en tenue anti-émeutes avaient placé une barrière métallique autour du bâtiment municipal pour empêcher les manifestants d'y accéder.

Trois véhicules blindés de la police kosovare, dont la présence suscite toujours l'ire des Serbes majoritaires dans quatre localités du nord du Kosovo, étaient également sur place.

Les Serbes ont boycotté les municipales d'avril dans ces villes, ce qui a abouti à l'élection de maires albanais avec une participation de moins de 3,5%. Ces édiles ont été intronisés la semaine dernière par le gouvernement d'Albin Kurti, le Premier ministre de ce territoire en très large majorité peuplé d'Albanais, malgré les appels à la retenue lancés par l'UE et les Etats-Unis.

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ex-province, une décennie après une guerre meurtrière entre forces serbes et rebelles indépendantistes albanais.