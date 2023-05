Un européen sur quatre a des opinions antisémites, révèle une nouvelle enquête

En France, 28 % des sondés pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires et 37 % dénoncent leur double allégeance

Une nouvelle enquête réalisée par l’Anti-Defamation League (Ligue anti-diffamation – ADL), a révélé qu’un européen interrogé sur quatre avait des attitudes antisémites. Même si les chiffres de l’indice de l’antisémitisme ont baissé en Europe de l’Est, les opinions et attitudes antisémites restent toutefois plus élevées qu’en Europe occidentale. En Pologne et en Hongrie, ce score grimpe même à un sondé sur trois déclarant avoir des opinions antisémites.

En dépit de la baisse des attitudes antisémites dans certains pays, l'antisémitisme reste un problème profondément enraciné dans l’ensemble du continent européen. La nouvelle enquête a révélé que certains des tropes antijuifs les plus tenaces restent profondément ancrés dans dix pays européens. L'enquête a également révélé qu'une personne interrogée sur trois dans six pays d'Europe occidentale pense que les Juifs sont plus loyaux envers Israël qu'envers leur pays d'origine.

L’Espagne est le pays d’Europe occidentale dans lequel le niveau d’opinions antisémites est le plus élevé, avec 26 % de la population ayant des croyances antisémites. Viennent ensuite la Belgique avec 24 %, la France 17 %, l'Allemagne 12 %, et le Royaume-Uni avec 10 % des répondants ayant déclaré avoir des opinions antisémites. Les Pays-Bas ont enregistré le score le plus bas des 10 pays interrogés avec seulement 6 % des personnes disant avoir de telles opinions.

À l’Est, les scores restent élevés en Hongrie (37 %), Pologne (35 %) et Russie (26 %). La baisse la plus significative a eu lieu en Ukraine ou les opinions antisémites sont passées de 46 % en 2019 à 29 % en 2023. La Russie et l'Espagne sont en tête de liste des pays dont les populations sont les plus nombreuses à croire aux tropes classiques de l'antisémitisme. La double allégeance est le stéréotype antisémite le plus répandu dans toute l’Europe, alors que le négationnisme est nettement plus répandu à l’Est.

Aux Pays-Bas, où l’antisémitisme est faible, 18 % des personnes interrogées estiment pourtant que "les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires" et 38 % pensent que "les Juifs sont plus loyaux envers Israël qu'envers ce pays". En France, 28 % des sondés pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires et 37 % dénoncent leur double allégeance.

Enfin, l’étude a révélé que la plupart des Européens rejettent le boycott d’Israël pratiqué notamment par le BDS, même s’ils affirment apporter plus volontiers leur soutien aux Palestiniens qu’à Israël.