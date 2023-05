Pologne : un parti utilise des images d'un camp d'extermination pour son spot politique

"Il s'agit d'une manifestation triste, douloureuse et inacceptable de la corruption morale et intellectuelle du débat public"

Le musée commémoratif d'Auschwitz-Birkenau a dénoncé un spot du parti au pouvoir en Pologne qui utilise le thème du camp d'extermination de l'Allemagne nazie pour décourager la participation à une prochaine marche antigouvernementale, a rapporté mercredi l'Associated Press.

Le musée a fustigé "l'instrumentalisation de la tragédie" des 1,1 million de personnes qui ont été assassinées sur le site pendant la Seconde Guerre mondiale, estimant qu'il s'agit d'une insulte à leur mémoire. "Il s'agit d'une manifestation triste, douloureuse et inacceptable de la corruption morale et intellectuelle du débat public", a déclaré le musée.

La vidéo de 14 secondes publiée ce mercredi par le parti Droit et Justice montre des images de l'ancien camp de la mort, dont la fameuse porte "Arbeit Macht Frei", et les mots suivants : "Voulez-vous vraiment être là?"

https://twitter.com/i/web/status/1663805957162319874 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette référence renvoie à un tweet, aujourd'hui supprimé, du journaliste Tomasz Lis, qui affirmait que le président Andrzej Duda et le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, méritaient d'aller en prison. Ce tweet a été publié dans le cadre d'un débat animé sur une loi adoptée par les législateurs du parti et signée par M. Duda, qui est considérée comme "antidémocratique" par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux critiques polonais.

"Il y aura une chambre pour Duda et Kaczor", indique le tweet, en utilisant un surnom pour Kaczynski. Il a utilisé le mot polonais "komora", qui peut simplement désigner une cellule ou une chambre obscure, mais que de nombreux Polonais associent aux chambres à gaz utilisées par les Allemands pour commettre des massacres pendant la guerre. Lis a depuis supprimé le tweet et présenté ses excuses.