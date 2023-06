Disparition de Maddie McCann : la police portugaise récupère des objets dans un lac artificiel

"Il n'est pas encore possible de dire si certains de ces objets sont effectivement liés à l'affaire Madeleine McCann"

La police chargée de l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann a déclaré avoir récupéré plusieurs objets lors de l'opération de recherche menée la semaine dernière dans un lac artificiel portugais. Ces recherches ont été effectuées à la demande de la police allemande, à la suite de l'inculpation l'an dernier d'un nouveau suspect, Christian B.

FILIPE AMORIM / AFP Recherches des pompiers portugais dans le réservoir d'Arade à Silves, au Portugal

"L'opération de recherche menée la semaine dernière dans la zone du lac artificiel d'Arade au Portugal s'est achevée jeudi après trois jours, comme prévu", a indiqué jeudi le parquet de Braunschweig en Allemagne. "Une zone préalablement définie avec précision le long du lac a été entièrement fouillée à la recherche d'éventuels éléments de preuve", poursuit le communiqué allemand.

"Un certain nombre d'objets ont été saisis et seront évalués dans les jours et les semaines à venir. "Il n'est pas encore possible de dire si certains de ces objets sont effectivement liés à l'affaire Madeleine McCann", a ajouté le parquet. La déclaration a de plus signalé que "les enquêtes menées ici à Braunschweig contre le suspect de 46 ans devraient se poursuivre pendant un certain temps", faisant référence à Christian B.

AP Photo/Armando Franca, File

Des plongeurs ont passé durant trois jours le lac au peigne fin, de même que la forêt environnante. Le lac de barrage qui avait été fouillé est situé à une cinquantaine de kilomètres du lieu de disparition de Maddie McCann en 2007.

En début d'année, une Polonaise de 21 ans avait fait parler d'elle en affirmant - photos et témoignages à l'appui - qu'elle pensait être la fillette britannique disparue. Mais en avril, un test ADN subi par la jeune femme avait définitivement dissipé les doutes, en prouvant que celle-ci n'était pas Maddie McCann.