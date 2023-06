Pologne : une conférence sur la Shoah annulée après l’irruption d’un député d’extrême-droite

La conférence de Jan Grabowski, historien critiquant ouvertement la politisation de la mémoire de la Shoah par le gouvernement polonais, a du être interrompue

C’est l’histoire d’une conférence qui n’a jamais eu lieu. Selon des informations publiées par la Jewish Telegraphic Agency (JTA), l’historien Canado-Polonais Jan Grabowski s’apprêtait à donner une conférence à Varsovie mardi dernier lorsqu’un député d’extrême-droite l’a tout simplement empêché de s’exprimer. Ce dernier a fait irruption sur le podium, jeté le micro et tapé sur les hauts-parleurs. Le député en question, Grzegorz Braun (du parti Konfederacja ou “Confédération” polonaise) a déclaré par la suite qu’il avait interrompu la prise de parole de Grabowski pour “défendre l’honneur de la Pologne” contre une “propagande historique”.

Jan Grabowski, professeur à l’université d’Ottawa est né à Varsovie. Descendant d’un survivant de la Shoah, ce dernier critique ouvertement depuis plusieurs années les efforts du gouvernement polonais pour orienter les discussions historiques autour de l’Holocauste, tentant d’imposer une “politique historique” patriotique qui vise à empêcher le travail critique des historiens sur ce sujet. Grabowski a publié récemment une étude académique, démontrant des manipulations d’articles sur Wikipédia en lien avec l’Holocauste en Pologne, ce qui a entraîné l’intervention inhabituelle des autorités de Wikipédia sur les articles en question. Grabowski est depuis quelques années l’une des cibles des critiques des nationalistes polonais d’extrême-droite et a même fait l’objet d’un procès. En août 2021, une cour d'appel a jugé que Jan Grabowski et sa consoeur Barbara Engelking, historiens accusés d'avoir terni la mémoire d'un villageois polonais dans un livre sur l’Holocauste, n'avaient pas à s'excuser, annulant une décision d'un tribunal inférieur qui faisait craindre pour la liberté de la recherche académique.

Plus récemment, dans une tribune publiée le 20 mai dernier dans le quotidien Le Monde, un collectif de plus de 380 universitaires reconnus, parmi lesquels Annette Wieviorka, Johann Chapoutot, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek et Audrey Kichelewski, apporte son soutien au Centre de recherche sur la Shoah et à sa directrice Barbara Engelking, menacés de sanctions professionnelles et financières par le gouvernement polonais.

Le Musée de l'Holocauste de Washington a déclaré dans un communiqué : "Nous sommes alarmés par la tendance croissante des attaques contre les bourses d'études sur l'Holocauste en Pologne, qui ont récemment dégénéré en violence lors d'un discours de l'historien Jan Grabowski. Nous appelons tous les segments de la société polonaise à soutenir la liberté académique et la liberté d'expression et à condamner toute violence qui menace ces activités."