Italie : les agents du renseignement morts dans un naufrage tentaient de prévenir l'obtention d'armes par l'Iran

Des officiers des services de renseignement israéliens et italiens morts dans le naufrage étaient impliqués dans cette opération

De nouveaux éléments continuent d'être révélés par la presse italienne quant à la mort des agents des services de renseignement israéliens et italiens, qui ont été tués et impliqués dans le naufrage d'un bateau qui a chaviré mardi dans le lac Majeur en Italie. La zone du naufrage du bateau transportant des agents des services secrets italiens et du personnel du Mossad est très fréquentée par les oligarques russes, impliqués dans l'acheminement de drones iraniens à Moscou, a rapporté jeudi le Corriere della Sera et, selon le quotidien italien, Israël et l'Italie auraient pu vouloir surveiller cette activité. Selon la presse italienne, les anciens agents du Mossad présents sur le bateau n'avaient pas prévu cette croisière à l'avance, mais s'y sont rendus spontanément après avoir manqué leur vol.

En Italie , La Republica a rapporté que les officiers des services de renseignement israéliens et italiens impliqués dans la tragédie avaient participé à une opération visant à empêcher les "éléments hostiles" d'obtenir des armes de destruction massive. Selon leurs sources, il s'agissait bien d'une opération contre l'Iran.

"Tout était parfait sauf la fête de remise des diplômes"

Selon le rapport, "tout était parfait sauf la fête de remise des diplômes", car leur dissimulation a été révélée. Le New York Times a quant à lui rapporté que "l'agent du Mossad qui a été tué était responsable des relations avec les services de renseignement étrangers". Après que le Mossad a confirmé que l'Israélien décédé était un agent de renseignement à la retraite, un ancien responsable de l'agence d'espionnage israélienne a révélé de nouveaux détails sur ce que lui et dix autres agents israéliens auraient pu faire à bord de ce navire dans le nord de l'Italie.

GABRIEL BOUYS / AFP

"Il n'était pas là pour des vacances ou une fête d'anniversaire. Ce n'était pas une mission opérationnelle, mais c'était lié à son travail", a laissé entendre le législateur israélien et ancien chef adjoint du Mossad, Ram Ben Barak, dans une interview à la radio israélienne Reshet Bet . "C'est vraiment dommage qu'un homme aussi spécial nous ait quittés", a-t-il poursuivi. "C'est vrai, un jour tu es le roi du monde et à la fin d'une telle activité tu rentres chez toi et tu es une personne normale, quand tu prends ta retraite tu n'es qu'une personne normale."

"C'est un travail très dur. Tu peux rester assis pendant 20 heures sans bouger et attendre que quelqu'un sorte, ce n'est pas très amusant", a ajouté Ben Barak, "mais il y a aussi des moments fous et très satisfaisants."

Des reportages d'investigation italiens, dirigés par le Corriere Della Sera, ont révélé la présence de personnages mystérieux de l'autre côté des rives du lac. Dans la région du Piémont, près du lac, plusieurs rapports font état d'une présence russe "lourde", avec de grandes propriétés immobilières. Malgré les sanctions imposées à de nombreux oligarques russes suite à l'invasion russe de l'Ukraine, l'argent a continué d'affluer en Europe, notamment via la Suisse et l'Italie. Aidés par des amis complaisants à la tête d'entreprises étrangères, ou par les mouvements des épouses et maîtresses de certains oligarques, ces derniers ont pu continuer leur vie luxueuse et rencontrer des figures mystérieuses. Les reportages italiens suggèrent que les Israéliens pourraient avoir « surveillé les contacts entre les entreprises italiennes et iraniennes », qui étaient engagées dans « le traitement des composants civils utilisés pour les drones » qui pourraient être utilisés dans la guerre en Ukraine. En outre, la région abrite des grandes fortunes italiennes qui ont des contacts réguliers avec des politiciens locaux et internationaux de haut niveau, des personnalités culturelles et d'autres personnalités importantes.

Le rapport suggère que les agents de renseignement ont peut-être accompli ou entrepris une mission liée à l'un ou l'autre de ces personnages résidant dans la région, l'extradition rapide par les agences d'espionnage italiennes et israéliennes ne faisant qu'augmenter l'intrigue.