La Grèce va secourir 80 migrants bloqués sur un fleuve frontalier avec la Turquie

"Ces derniers jours le faible niveau du fleuve Evros favorise le passage illégal de migrants"

La Grèce a affirmé dimanche qu'elle allait secourir un groupe de migrants bloqués depuis des jours sur un îlot du fleuve Evros frontalier avec la Turquie.

"Nous allons les secourir puisqu'il n'y a pas de réponse des autorités turques à nos demandes pour qu'ils soient repris" par ce pays, a affirmé une source au ministère de la Protection des citoyens.

Dans une vidéo envoyée aux médias, un homme parlant kurde a affirmé que 80 migrants yazidis - une minorité kurdophone vivant majoritairement en Irak - étaient bloqués sur un îlot du fleuve frontalier depuis six jours, et que plusieurs de ces migrants avaient besoin de soins.

Des milliers de migrants, venant essentiellement de Syrie, d'Afghanistan et du Pakistan, sont entrés en Grèce ces dernières années depuis la Turquie, dans l'espoir de rejoindre l'Europe occidentale.

Les patrouilles de garde-frontières en mer Égée les dissuadant de plus en plus de tenter de rejoindre les îles grecques, davantage de migrants essaient désormais de franchir le fleuve Evros qui constitue la frontière naturelle entre la Turquie et la Grèce.

Le cabinet du Premier ministre grec par intérim Ioannis Sarmas a indiqué dimanche avoir demandé au gouvernement turc de coordonner les efforts pour "empêcher les franchissements illégaux" de la frontière.

"Ces derniers jours le faible niveau du fleuve Evros favorise le passage illégal de migrants, qui utilisent les îlots qui sont un territoire à la fois turc et grec", a indiqué le cabinet dans un communiqué.