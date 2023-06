Une organisation terroriste affiche sa propagande anti-israélienne sur les arbres de Berlin

Les affiches louent les activités terroristes contre Israël et collectent des fonds pour une organisation terroriste

Les arbres du quartier de Neukölln à Berlin sont récemment devenus le théâtre d’une manifestation de haine envers Israël. En effet, de nombreuses affiches louant les activités terroristes contre l’État hébreu et collectant des fonds pour les organisations terroristes ont été accrochées aux arbres du quartier, a rapporté le quotidien allemand Berliner Zeitung.

Certaines affiches font l'éloge des bombardements du Jihad islamique contre Israël lors du récent conflit entre le groupe terroriste de la bande de Gaza et l’armée israélienne. "Les roquettes ont été fabriquées par nos mains, elles tomberont et causeront du sang", disent les affiches.

L’organisation "Samidoun - pour la solidarité avec le prisonnier palestinien", placée sur la liste des organisations terroristes par Israël, demande aux habitants de Neukölln de lui faire un don. Samidoun, créée en 2012, fait partie du Front populaire de Libération de la Palestine (FPLP), également organisation terroriste.

Les membres de Samidoun opèrent dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord et son objectif officiel est d'aider les prisonniers palestiniens dans leur lutte pour être libérés. Samidoun sert en réalité de couverture pour le FPLP à l'étranger.

Tobias Schwarz (AFP) De nombreux musulmans vivent dans le quartier berlinois de Neukölln

La mairie de l’arrondissement de Neukölln s'est dite choquée par les affiches et a fait le nécessaire pour les retirer. "L'agitation antisémite de Samidoun alimente la haine et met en danger la paix sociale à Neukölln", a déclaré le maire Martin Hikel. "Ce groupe est issu d'une organisation terroriste et s'est également engagé à libérer des terroristes meurtriers. Une telle propagande n'a pas sa place dans les rues de Neukölln", a-t-il assuré.