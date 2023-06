Le chanteur est apparu vêtu d'une tenue en cuir avec un brassard rouge, rappelant un uniforme nazi

Roger Waters a réintroduit sa mise en scène de dictateur fasciste lors de ses concerts cette semaine à Londres, après l'avoir brièvement abandonnée à la suite d'allégations d'antisémitisme liées à ses déclarations controversés.

Selon ITV, le chanteur est apparu vêtu d'une tenue en cuir avec un brassard rouge, rappelant un uniforme nazi, lors de ses concerts donnés mardi et mercredi soir à l'O2 Arena, dans le nord de Londres.

La semaine dernière, Roger Waters avait retiré sa tenue fasciste, qui avait été une composante de ses spectacles pendant longtemps, lors d'un concert à Birmingham. Ce changement faisait suite à la controverse suscitée par l'utilisation du costume lors de ses spectacles en Allemagne, où l'affichage d'images nazies est illégal.

Dans un communiqué, M. Waters a déclaré : "Les éléments de mon spectacle qui ont suscité des interrogations sont clairement une déclaration d'opposition au fascisme, à l'injustice et au sectarisme sous toutes leurs formes. La représentation d'un démagogue fasciste déséquilibré fait partie de mes spectacles depuis The Wall de Pink Floyd en 1980".

En réaction à cet incident, Michael Gove, secrétaire d'État du gouvernement britannique, a déclaré que Roger Waters ne semblait pas répondre à l'attente selon laquelle les personnalités publiques de renommée doivent agir de manière responsable et ne pas abuser de leur tribune.

Keri Starmer, chef du parti travailliste britannique, a condamné fermement Roger Waters et a affirmé que son parti soutenait pleinement la communauté juive. "Beaucoup de gens le connaissent pour avoir été membre d'un des groupes les plus importants de l'histoire, mais il est maintenant plus connu pour propager un antisémitisme profondément troublant. C'est pourquoi je pense que ce spectacle ne devrait pas être autorisé", a-t-il affirmé.

Des protestataires tenant des drapeaux israéliens ont manifesté à l'extérieur des lieux où se produisait Roger Waters, notamment à l'O2 Arena.

En 2013, Waters avait déclaré dans une interview aux États-Unis : "Le lobby juif est extraordinairement puissant ici, notamment dans l'industrie dans laquelle je travaille, l'industrie de la musique et du rock'n roll". Il a souvent comparé Israël à l'Allemagne nazie et l'a qualifié d'État d'apartheid, critiquant les artistes incluant l'État hébreu dans leurs tournées.