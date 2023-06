Le Kosovo adopte la définition de l'antisémitisme de l'IHRA

Le Kosovo est le premier État à majorité musulmane à avoir ouvert une ambassade à Jérusalem

Le Kosovo, pays européen à majorité musulmane, a approuvé la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), suite à une décision du Parlement. "L'Assemblée de la République du Kosovo a voté et adopté aujourd'hui à l'unanimité la définition de travail de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste", a annoncé Ines Demiri, la chargée d'affaires du Kosovo auprès d’Israël sur Twitter.

L'ambassadrice d'Israël au Kosovo, Tammy Ziv, a exprimé sa gratitude envers le Parlement kosovar. En réponse à la déclaration de Mme Demiri sur Twitter, Mme Ziv a déclaré : "Je tiens à remercier les 79 députés de tous les partis au pouvoir et de l'opposition à l'Assemblée de la République du Kosovo qui ont voté aujourd'hui à l'unanimité et adopté la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA. Nous restons déterminés à rapprocher nos deux pays et nos deux peuples."

Les relations entre Pristina et Jérusalem se sont renforcées ces dernières années avec la visite historique dans l’État hébreu de la ministre des Affaires étrangères kosovare Donica Gervalla-Schwarz en mai 2022 au cours de laquelle elle avait rencontré le chef israélien de la diplomatie de l’époque, Yaïr Lapid. Les deux pays avaient alors consolidé leurs liens en signant des accords bilatéraux dans de nombreux domaines, dont un concernant l’enseignement de la Shoah au Kosovo.

AP / Visar Kryeziu 2021 © Un responsable du gouvernement du Kosovo prend une photo de lui-même lors d'une cérémonie de signature numérique, dans la capitale Pristina, établissant des relations diplomatiques entre le Kosovo et Israël, le 1er février 2021

Le Kosovo est le premier État à majorité musulmane à avoir ouvert une ambassade à Jérusalem en mars 2021, immédiatement dénoncée par les Palestiniens et plusieurs pays arabes. Peu de temps après, une petite manifestation de soutien à Israël avait même eu lieu dans la capitale Pristina, les participants s’étant rassemblés en faveur du "droit d'Israël de se défendre".