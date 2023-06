Berlin : inauguration d’un campus juif flambant neuf

"Celui qui pensait que l'Holocauste avait réussi à déraciner le judaïsme en Allemagne reçoit aujourd'hui la réponse juive, la lumière vaincra toujours"

Quatre ans après la pose de la première pierre, le plus grand complexe d’études juives construit en Allemagne depuis la Shoah s’apprête à être inauguré. Un symbole fort, dans une ville fortement marquée par l’Histoire du XXe siècle et le traumatisme de la Shoah.

© TCHOBAN VOSS Architekten Pears Jewish Campus - Courtesy Tchoban Voss Architekten

Le projet, qui a pour nom Pears Jewish Campus, a été conçu il y a 16 ans par le rabbin Habad Yehuda Teichtal. Né à New York, Teichtal est actif dans la communauté Habad de Berlin depuis une vingtaine d'années. Ce dernier a contribué au projet de centre orthodoxe Habad-Loubavitch de la ville.

"Non seulement le judaïsme n'a pas été déraciné, mais il prospère à une échelle énorme", a déclaré récemment le rabbin.

7 étages, 8.000 mètres carrés

Construit en plein coeur de Berlin, dans le quartier de Charlottenburg, le Pears Jewish Campus est situé aux abords du centre Habad Loubavitch de Berlin. Le complexe, réalisé par le cabinet d’architectes Tchoban Voss, dispose d’une crèche, une garderie, un mikveh et une école. Un grand espace sera également dédié à un centre culturel et cultuel pour la communauté juive.

© TCHOBAN VOSS Architekten Pears Jewish Campus - Courtesy Tchoban Voss Architekten

Dans une interview accordée à Deutsche Welle en 2018, Teichtal évoquait sa vision d’un projet "interculturel" et "ouvert à tous, indépendamment de leurs affiliations religieuses". Le centre éducatif existant avait déjà conçu à l’époque comme un point de rencontre dynamique et ouvert sur la cité.

CC Evgenia Pipenko Le rabbin Yehuda Teichtal, Chabad Berlin

Le projet, estimé à environ 18 millions d’euros, a été largement subventionné par le gouvernement fédéral allemand et le Land de Berlin, qui ont fourni les deux tiers de la somme. La Pears Family Foundation, basée au Royaume-Uni, sera le sponsor permanent des programmes de recherche et d'éducation du centre. Des hauts responsables du gouvernement allemand ainsi que les représentants du judaïsme local et national seront présents lors de l'inauguration prochaine du campus.