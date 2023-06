Pologne : la synagogue de Lodz survit aux plans de démolition

Le bâtiment sera rajouté à la liste des sites protégés, alors que des promoteurs immobiliers avaient prévu de le démolir

C’est un nouveau souffle pour la communauté juive de Lodz, dans le centre de la Pologne. L’ancienne synagogue de la ville polonaise, la seule qui avait survécu à la Shoah, vient d’être sauvée de la démolition par les autorités locales. En effet, des promoteurs immobiliers avaient jeté leur dévolu sur le bâtiment historique et prévoyaient d’y construire des tours d’appartements; contre la volonté des membres de la petite communauté juive locale qui s’est battue jusqu’au bout pour sauver l’édifice.

Leurs efforts semblent avoir porté leurs fruits, selon nos confrères de Ynet. L’ambassadeur d’Israël en Pologne, le Dr. Yaakov Livneh, a annoncé récemment que la démolition de l’ancienne synagogue a été empêchée suite à l’intervention personnelle de la maire de Lodz, Hanna Zdanowska.

Cette synagogue de la fin du XIXe siècle, connue sous le nom de “Reicher” de la famille Reicher à Lodz, est une synagogue orthodoxe qui a été construite par l'homme d'affaires juif Zev Wolf Reicher. Le bâtiment a été consacré en 1902 et a apparemment servi d'établissement commercial avant d'être transformé en synagogue. La synagogue a survécu à l’Holocauste in extremis car elle a à l’époque été vendue dans une transaction fictive à un entrepreneur allemand qui l’a transformée en entrepôt de sel. Les nazis ne l’ont pas détruite, malgré les symboles juifs comme l’étoile de David apposés sur sa façade.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont revenus progressivement y prier. La propriété a été restituée à la communauté juive et à ses propriétaires, dont les descendants qui avaient coupé tout lien avec la religion et qui souhaitaient la revendre. Ces derniers ont finalement cédé le bâtiment à une famille locale, à la condition stipulée dans le contrat de vente que les nouveaux propriétaires avaient pour interdiction de démolir la synagogue ou d’y apporter des modifications tant qu’il y aurait une présence juive dans la ville.

CC Slav Fundacja Monumentum Iudaica Lodzense La synagogue Reicherów Synagogue à Lodz

La synagogue appartient aujourd’hui à un promoteur immobilier local. La source du contentieux apparaît à l’été 2022, lorsque le promoteur décide unilatéralement de changer les serrures et d’informer la communauté juive locale qu’elle ne peut plus venir y prier. La raison invoquée ? Le bâtiment aurait été instable et le promoteur ne souhaitait pas “assumer la responsabilité si quelque chose arrivait aux fidèles”. La communauté a émis le souhait de rénover la synagogue, mais aucun accord n'a été conclu avec le propriétaire. Les intentions réelles du promoteur, à savoir démolir le bâtiment et construire des tours d'appartements à sa place, étaient peu à peu apparues au grand jour.

Une communauté décimée lors de la Shoah

Plus de 200.000 Juifs vivaient à Lodz avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui signifie qu’un habitant sur trois de la ville était Juif.

La communauté juive de Lodz était la seconde en nombre après celle de Varsovie. La ville est annexée au Troisième Reich une semaine après l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. En février 1940, les allemands parquent les Juifs dans le ghetto situé dans la partie nord-est de Lodz. Aux Juifs de Lodz, s'ajouteront 20 000 Juifs en provenance d'Allemagne, d'Autriche, de Bohême, de Moravie et du Luxembourg et 20 000 autres provenant des villes et villages des alentours.

Des déportations massives ont lieu de janvier à septembre 1942 et de mai à juillet 1944 vers le camp d'extermination de Chelmno. Les 60 000 juifs survivants du ghetto sont déportés en août 1944 vers le camp d'extermination d'Auschwitz Birkenau. Ils ne seront que quelques centaines à survivre à la Shoah.