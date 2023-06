Londres : une femme juive victime d’insultes antisémites dans un bus

L’homme a commencé à insulter la victime après l’avoir entendue parler en hébreu

L’organisation StopAntisemitism, qui surveille les crimes de haine antisémite dans le monde entier, a publié lundi la vidéo d'une agression verbale antisémite dont a été victime une femme juive dans un bus de la capitale anglaise. La victime a enregistré la scène avec son téléphone et a contacté l'association. Sur les images, on peut voir un homme blanc faire un doigt d'honneur à cette femme et répéter à plusieurs reprises "putains de Juifs".

L’homme a commencé à insulter la victime après l’avoir entendue parler en hébreu. "Je ne peux pas croire que cela se passe en 2023", a déclaré Liora Rez, la directrice de StopAntisemitism au journal juif new yorkais The Algemeiner. "Dans une ville comme Londres, je m'attendrais à ce qu'au moins une personne réagisse. L’incident reçoit l'attention nécessaire et la police enquête. Nous espérons que cet individu sera arrêté et inculpé", a-t-elle ajouté.

AP Photo/Frank Augstein Illustration - Des Juifs ultraorthodoxes à Londres

Plus de 200 crimes de haine antisémite ont déjà eu lieu rien qu’à Londres cette année. Les membres de la communauté ultraorthodoxe sont majoritairement ciblés, du fait de leurs tenues vestimentaires qui rendent aisée leur identification.