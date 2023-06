Shoah : l'Allemagne alloue un milliard de dollars supplémentaires à l'indemnisation des survivants

Cette année, 562 millions de dollars d'indemnisation seront versés à plus de 200 000 survivants dans 83 pays

Le gouvernement allemand a accepté d'allouer plus d'un milliard de dollars supplémentaires à l'indemnisation des victimes de la Shoah. Les survivants continueront ainsi de percevoir des versements jusqu'en 2027, a annoncé la Claims Conference Conférence au terme de négociations avec le ministère allemand des Finances.

Les 128 000 survivants de la Shoah recensés dans le monde recevront un montant total de 1,4 milliard de dollars en compensation directe et en aide sociale, dont près de 105,2 millions de dollars en financement supplémentaire pour les programmes de soins à domicile. De plus, un paiement annuel unique aux bénéficiaires du Hardship Fund sera prolongé jusqu'en 2027.

"Chaque année, ces négociations deviennent de plus en plus critiques à mesure que la dernière génération de survivants de l'Holocauste vieillit, et que ses besoins augmentent. Être en mesure d'assurer des paiements directs à ces personnes en plus des extensions des services de protection sociale, est essentiel pour faire que chaque survivant soit pris en charge aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Greg Schneider, vice-président exécutif de la Claims Conference.

Les indemnités versées par l'Allemagne devaient prendre fin en décembre 2023, mais la Claims Conference a ainsi négocié trois paiements supplémentaires. "Comme le montrent les résultats extraordinaires que nous avons obtenus, nous voyons que le gouvernement allemand et son peuple continuent de se sentir profondément responsables envers les survivants de l'Holocauste", a noté l'ambassadeur Stuart Eizenstat, négociateur spécial de la délégation de négociation de la conférence sur les revendications.

afp 180.000 rescapés de la Shoah vivent aujourd'hui en Israël

"Près de 80 ans se sont écoulés depuis la libération d'Auschwitz et la nécessité de négocier les soins et l'indemnisation des survivants est plus urgente que jamais. Chaque négociation constitue presque la dernière occasion de s'assurer que les rescapés bénéficient d'un peu de justice et d'une chance de retrouver leur dignité qui leur a été enlevée dans leur jeunesse. Nous continuerons dans ce sens jusqu'à ce que le dernier survivant ait rendu son souffle", a-t-il souligné.

Cette année, la Claims Conference distribuera environ 562 millions de dollars d'indemnisation à plus de 200 000 survivants dans 83 pays. Ils alloueront également plus de 750 millions de dollars de subventions à plus de 300 agences de services sociaux dans le monde qui fournissent des services vitaux aux survivants de la Shoah, tels que des soins à domicile, de la nourriture et des médicaments.

AP /Bebeto Matthews Des survivants de la Shoah sont vus dans des vidéos de témoignages dans le cadre d'une exposition au Musée du patrimoine juif intitulée " New Dimensions in Testimony ", à New York, le 15 septembre 2017.

En 2024, 888,9 millions de dollars seront attribués pour les services de soins à domicile, incluant un financement supplémentaire de 105,2 millions de dollars pour répondre aux besoins accrus des survivants. Le montant total de l'indemnisation directe des survivants, incluant les paiements uniques et les pensions mensuelles, devrait s'élever à 535 millions de dollars pour 2024.

Yonatan Sindel/Flash90 Joseph Kleinman, un survivant de la Shoah à Jérusalem, le 21 avril 2020

La Conference on Jewish Material Claims Against Germany, connue sous le nom de The Claims Conference, est une organisation à but non lucratif basée à New York, en Israël et en Allemagne qui assure une compensation matérielle aux survivants de l'Holocauste dans le monde entier. Fondée en 1951, la Claims Conference négocie et verse des fonds à des particuliers et à des organisations et demande la restitution des biens juifs volés pendant l'Holocauste.

À la suite de négociations avec la Claims Conference depuis 1952, le gouvernement allemand a versé plus de 90 milliards de dollars d'indemnisation à des particuliers pour les souffrances et les pertes résultant de la persécution par les nazis.