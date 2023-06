L'UE va sévir contre les réseaux sociaux qui ne suppriment pas les contenus antisémites

Les plateformes qui ne respectent pas les normes s'exposeront à des amendes et à des poursuites judiciaires

L'Union européenne va imposer des amendes aux réseaux sociaux et aux sites Internet qui ne supprimeront pas les contenus antisémites et diffamatoires sur leurs plateformes, selon la nouvelle loi européenne sur les services numériques qui entrera en vigueur le 25 août.

La loi exigera des entreprises de l'internet en Europe qu'elles soient plus transparentes, et les obligera à soumettre un rapport d'évaluation des risques détaillant la manière dont elles s'efforcent de neutraliser ce type de contenu. Les Européens discutent actuellement de 19 acteurs du monde numérique qui devraient adhérer à ces normes, dont Facebook et Twitter.

Les plateformes qui ne respectent pas ces normes s'exposeront à des amendes et à des poursuites judiciaires. Dans le cadre de la loi, tous les États membres de l'UE devront nommer des coordinateurs numériques d'ici février 2024 pour veiller à ce que les entreprises respectent les principes établis.

Les entreprises européennes devront présenter leur plan de lutte contre l'antisémitisme et les discours de haine avant le début du mois de septembre de cette année. La loi oblige également les pays à former les forces de l'ordre afin qu'elles comprennent ce qui constitue un crime de haine, comment mener une enquête sur ce genre d'infraction et comment soutenir les victimes. La loi n'abolit pas le droit fondamental à la liberté d'expression, mais aborde la question de la frontière ténue entre la liberté d'expression et les discours de haine en ligne. Cette loi est nettement plus avancée qu'aux États-Unis, où il n'existe aucune législation contre la diffamation et la haine antisémite sur les réseaux sociaux.

Frederick FLORIN / AFP Des députés européens assistent à un discours lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg.

Cette nouvelle réglementation, qui représente une avancée significative dans la lutte contre l'antisémitisme, a été largement débattue lors de discussions entre Israël et l'UE sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, tenues récemment au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem.