Belgique : un homme débarque en hélicoptère à ses funérailles

David Barten, une star belge de TikTok âgée de 45 ans, a créé le buzz sur la toile et fait la une des journaux du monde entier mercredi, après avoir débarqué à ses propres funérailles en hélicoptère. L'homme a expliqué avoir simulé sa mort pour délivrer une leçon de vie à sa famille et ses amis, en les enjoignant à rester proches les uns des autres.

Ce Tiktokeur qui se fait appeler "Ragnar le Fou" et qui compte 165 000 abonnés, avait coordonné la farce avec sa femme et ses enfants. C'est sa fille qui a publié un message en ligne en annonçant son décès. "Repose en paix, papa. Je n'arrêterai jamais de penser à toi. Pourquoi cette vie est-elle si injuste ? Pourquoi toi ? Tu étais sur le point de devenir grand-père et toute ta vie était devant toi. Je t'aime ! Nous t'aimons ! Nous ne t'oublierons jamais !", a-t-elle écrit.

Des dizaines de proches de David Barten se sont ensuite rendues à la cérémonie funéraire prévue quelques jours après non loin de Liège. Mais alors qu'ils attendaient que celle-ci ne débute, un hélicoptère est soudainement apparu dans le ciel, puis s'est posé dans un champ. L'homme "décédé" en est sorti accompagné d'une équipe de tournage. "Bienvenue à mes funérailles !," a-t-il annoncé.

Dans l'assistance, les réactions ont été plutôt mitigées. Certains ont manifesté leur joie de le voir "revenir d'entre les morts", et ont couru vers lui en larmes pour le serrer dans leurs bras. Mais d'autres ont exprimé leur dégoût face à cette mascarade, affirmant que c'était une blague cruelle.

"Il m’a dégoûté et choqué avec sa blague de très mauvais goût ! Quel monde de fou, l’humain ne changera jamais et fera toujours autant d’erreurs graves ! Rien dans le cerveau", a écrit un internaute sur Twitter."

C’est vraiment cruel de faire ça. Quel manque de respect pour ceux qui ont VRAIMENT perdu un être cher et qui peinent à faire leur deuil. Je suis peut-être démodé mais, pour moi, on ne plaisante pas avec la mort", a tweeté un autre.

Justifiant son geste dans l'émission "Touche pas à mon poste", David Barten a expliqué avoir eu l'idée de cette farce pour rassembler ses proches, mais aussi se rendre compte de qui se souciait vraiment de lui. Il a ainsi confié qu'il n'était pas satisfait du traitement que lui réservaient certains membres de sa famille et amis.

"Les membres de ma famille me font souvent du mal, et ne m'invitent jamais à rien. Personne ne me voit, nous nous sommes tous éloignés. Je ressentais que je n'étais pas apprécié. C'est pourquoi j'ai voulu leur donner une leçon de vie, et leur montrer qu'il n'était pas nécessaire d'attendre que quelqu'un meure pour s'en soucier", a-t-il encore dit, affirmant qu'à ses yeux, il n'y avait "pas d'autre moyen" pour parvenir à cet objectif. David Barten a d'ailleurs raconté avoir reçu une douche froide en découvrant que seulement la moitié des membres de sa famille étaient venus à ses funérailles.