Partygate : Boris Johnson a menti au Parlement, selon la commission d'enquête

L'ancien Premier ministre conservateur a riposté en accusant le comité parlementaire de "mensonges et de "chasse aux sorcières"

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a délibérément induit en erreur les membres du Parlement britannique au sujet des fêtes données à Downing Street pendant le confinement lié au Covid-19, a déterminé jeudi une commission du Parlement britannique.

Le rapport de la commission parlementaire bipartisane, publié au terme d'un an d'enquête, a ainsi recommandé une suspension de 90 jours du Parlement de Boris Johnson pour "outrages répétés au Parlement et entrave au processus parlementaire". L'ex-Premier ministre, qui avait eu connaissance de ces conclusions avant leur publication, ne fait cependant plus partie du Parlement puisqu'il a démissionné vendredi dernier.

Handout / PRU / AFP Le chef du gouvernement britannique Boris Johnson lors de la session hebdomadaire des questions au Premier ministre à la Chambre des communes à Londres le 6 juillet 2022

"Nous sommes arrivés à la conclusion qu'en trompant délibérément la Chambre des représentants, Johnson l'a gravement humiliée", indique le rapport du comité. "Le manque de respect était d'autant plus grave qu'il était commis par le Premier ministre, le plus haut représentant du gouvernement."

L'ancien Premier ministre conservateur a riposté en accusant le comité parlementaire de "mensonges et de "chasse aux sorcières", ayant pour but "son assassinat politique".

Tolga Akmen / AFP Britain's Prime Minister Boris Johnson leaves from 10 Downing Street in central London, UK, on January 26, 2022.

Ce rapport d'enquête constitue le dernier volet du scandale du "Partygate" mis au jour l'année dernière par les médias, qui avait révélé que des membres du gouvernement Johnson avaient organisé plusieurs fêtes en plein confinement, au détriment des interdictions de rassemblement qu'ils avaient-eux-mêmes édictées. L'ampleur du scandale avait poussé Boris Johnson à démissionner de son poste de Premier ministre.