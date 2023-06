Les cinq enfants de Berlusconi devraient hériter de son immense fortune

Le magazine Forbes l’avait classé à la 352e place des personnalités les plus riches du monde en 2023 avec un patrimoine estimé à 6,4 milliards d’euros

Silvio Berlusconi, décédé lundi à l’âge de 86 ans des suites d’une leucémie, laisse derrière lui une fortune colossale. À la tête de la holding Fininvest qui comprenait de nombreux médias dont des chaînes de télévision et des organes de presse, "Il Cavaliere", qui a dirigé l’Italie pendant neuf ans et a été président du club de football du Milan AC durant 31 années, était l’une des personnes les plus riches d’Italie.

Andreas SOLARO / AFP Des porteurs portent le cercueil de l'ancien Premier ministre italien et magnat des médias Silvio Berlusconi, à l'extérieur de la cathédrale Duomo à Milan, le 14 juin 2023

Le magazine Forbes l’avait classé à la 352e place des personnalités les plus riches du monde en 2023. Son patrimoine, estimé à 6,4 milliards d’euros, en faisait la troisième fortune d’Italie. Celui qui était surnommé "l’immortel", en raison de son exceptionnelle longévité en politique, n’a pourtant pas désigné d’héritier. Les médias supposent que sa fortune sera probablement divisée entre chacun de ses cinq enfants, que Silvio Berlusconi a eu avec deux femmes différentes.

La plupart des estimations soulignent que les cinq enfants poursuivront l’œuvre de leur père en continuant à entretenir son empire et à investir dans l’entreprise familiale. Cependant, de nombreux experts estiment que le partage de son patrimoine s’avère plus compliqué qu’il n’y paraît, les cinq enfants Berlusconi ne s’étant pas impliqués de la même manière dans les affaires de leur père.

ETTORE FERRARI / ANSA / AFP La présidente du parti italien Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, à côté de l'ancien Premier ministre et leader du parti Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi à Rome, le 21 octobre 2022.

Les deux aînés, Marina et Pier Silvio possèdent chacun 7,65 % de Fininvest, alors que Luigi, Barbara et Eleanora, les autres enfants de Silvio Berlusconi, détiennent à eux trois 21,4 % de la holding. Fininvest, aujourd’hui dirigée par sa fille, a fait 360 millions de bénéfices pour un chiffre d’affaires de près de six milliards d’euros en 2021.