Le rescapé de la Shoah et sportif olympique britannique Ben Helfgott est mort à 93 ans

Ben Helfgott, un des survivants britanniques de la Shoah les plus connus, devenu haltérophile et deux fois sélectionné pour les jeux Olympiques est mort vendredi à 93 ans. Son décès a été annoncé par l'association 45 Aid Society qui soutient les rescapés de la Shoah et dont Helfgott était un membre fondateur.

"Ben a survécu au pire de l'humanité. Son héritage est le triomphe ultime sur les ténèbres", a réagi le Premier ministre britannique Rishi Sunak sur Twitter.

Né en Pologne dans une famille juive en 1929, Ben Helfgott a connu le ghetto après l'invasion du pays par les nazis au début de la Deuxième guerre mondiale. Il a survécu aux terribles conditions de détention dans deux camps de concentration et un camp de travail, mais a perdu presque tous ses proches dans le génocide et est arrivé au Royaume-Uni seul après la guerre, âgé de 15 ans.

LEON NEAL / AFP (De gauche à droite) L'ambassadeur d'Israël Mark Regev, le maire de Londres Sadiq Khan, le survivant de l'Holocauste Ben Helfgott et le grand rabbin Ephraim Mirvis

En 1948, il voit un groupe d'hommes lever des poids dans le parc d'Hampstead Heath et découvre sa passion. En 1956, il est capitaine de l'équipe nationale d'haltérophilie aux jeux Olympiques de Melbourne, et participera aussi à ceux de Rome quatre ans plus tard. En 1958, il remporte une médaille de bronze aux jeux du Commonwealth de Cardiff. Durant sa vie, Ben Helfgott s'est évertué à entretenir la mémoire de la Shoah, comme en 2012 lorsqu'il prononce un discours devant l'équipe de football anglaise avant qu'elle ne visite le camp d'Auschwitz. Ben Helfgott avait été fait chevalier en 2018 pour service rendu à l'éducation et à la mémoire de la Shoah. Le grand rabbin Ephraim Mirvis a salué "une des personnes les plus inspirantes" qu'il ait connues.