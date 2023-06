La police britannique ouvre une enquête sur les actes d’un tik tokeur antisémite

Mizzy s’est filmé avec un chapeau noir typique des juifs ultraorthodoxes, faisant des commentaires antisémites

La police britannique a ouvert une enquête sur les publications du tik tokeur Bacari-Bronze O'Garro, aussi connu sous le nom de Mizzy. Il avait reçu des avertissements officiels des autorités au mois de mai, lui enjoignant de mettre fin à son comportement perturbateur. Face au non-respect de l’ordonnance judiciaire à son encontre, il a été placé en garde à vue.

Mizzy, âgé de seulement 18 ans, avait pour habitude de publier des vidéos violant la vie privée de citoyens sans leur autorisation, s’introduisant dans des maisons ou volant des animaux domestiques. C’était également un habitué des vidéos à caractère antisémite qu’il publiait sur le populaire réseau social.

Certaines de ses vidéos ont refait surface après le procès, qu’il a qualifié de "pranks (farces)", qui lui ont permis de devenir célèbre. "Cela ne m'affecte pas parce que vous me donnez ce que je veux. Vous commentez toutes mes vidéos, vous me postez plus et me partagez partout", aurait-il dit, selon le magazine Cosmopolitan.

Dans l’une des vidéos, Mizzy s’est filmé avec un chapeau noir typique des juifs ultraorthodoxes, faisant des commentaires antisémites. Il s’est également filmé à de nombreuses reprises en train de chercher des étrangers pour les harceler.