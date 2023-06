L'Europe s'est réchauffée de 2,3 degrés depuis le début du 20e siècle

L'Europe s'est réchauffée deux fois plus vite que la moyenne mondiale

L'Europe s'est réchauffée de 2,3 degrés depuis l'ère pré-industrielle à la fin du 19e et début du 20e siècle. Le rythme de ce réchauffement a été deux fois plus rapide que la moyenne mondiale depuis les années 1980, ont annoncé lundi l'ONU et le programme européen Copernicus. Alors que l'ensemble de la planète s'est réchauffé de près de 1,2 degré à cause des émissions de gaz à effet de serre, "l'Europe est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement", a indiqué Petteri Taalas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies.

En novembre, l'OMM avait annoncé que l'Europe s'était réchauffée à un rythme de +0,5 degré par décennie, soit deux fois plus vite que la moyenne du reste du monde. "Les températures élevées ont exacerbé les sécheresses intenses et généralisées, alimenté de violents incendies de forêt, responsables de la deuxième plus grande surface brûlée jamais mesurée sur le continent, et provoqué une surmortalité par milliers à cause des canicules" sur la majorité du continent européen, a précisé Petteri Taalas.

Depuis 1980, les catastrophes météorologiques ont causé la mort de 195 000 personnes, avait annoncé mercredi l'Agence européenne de l'environnement (AEE). Les dommages économiques, en majorité liés à des inondations et des tempêtes, sont estimés au total à environ deux milliards de dollars pour l'année 2022, loin toutefois des 50 milliards de l'année 2021 après des inondations exceptionnelles.

Rare lueur d'espoir du rapport : l'an dernier en Europe, les énergies renouvelables ont, pour la première fois, produit davantage d'électricité (22,3%) que les combustibles fossiles (20%).