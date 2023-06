Pascal Smet a été accusé "de salir l'image de la Belgique"

Un membre du gouvernement régional bruxellois a démissionné après avoir fait l'objet de vives critiques pour avoir convié le maire de Téhéran dans la capitale belge. Alireza Zakani se trouvait en effet à Bruxelles la semaine dernière, après avoir été invité par Pascal Smet à assister à un congrès mondial réunissant les maires des grandes villes. Une délégation russe assistait également à l'événement.

Ce sont des mails indiquant que le gouvernement régional bruxellois avait financé le séjour de l'édile iranien qui a mis le feu aux poudres. La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, n'a pas mâché ses mots, accusant Pascal Smet "de salir l'image de la Belgique".

THIERRY ROGE/BELGA/AFP Pascal Smet à droite, Secrétaire d'Etat chargé des Relations internationales dans l'exécutif de la région Bruxelles-Capitale

Après avoir présenté sa démission dimanche, l'intéressé a justifié son geste devant la presse en affirmant qu'il "fallait savoir prendre ses responsabilités". Depuis, c'est Hadja Lahbib elle-même qui est pointée du doigt par l'opposition, alors que son ministère a octroyé les visas à la délégation iranienne. Cette affaire survient alors que les relations entre l'Iran et la Belgique sont au plus bas, et que Bruxelles a consenti à un échange de prisonniers avec Téhéran il y a moins d'un mois, afin de faire libérer le travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet "pour espionnage". En retour, la Belgique a libéré le diplomate iranien Assadollah Assadi, condamné en Belgique en 2021 pour "tentative d'assassinats terroristes" à 20 ans de prison.