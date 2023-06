Allemagne : un réfugié syrien élu maire

Ryyan Alshebl a été élu au premier tour

Un réfugié syrien du nom de Ryyan Alshebl, arrivé en Allemagne en 2015, a été élu maire de la commune d'Ostelsheim. Sa prise de fonction a lieu ce lundi 19 juin. Il s'agit d'une grande première pour un réfugié syrien.

Ryyan Alshebl a quitté la Syrie à 21 ans pour rejoindre l'Europe à bord d'une embarcation de fortune, et est parvenu à atteindre l'île grecque de Lesbos. Il a ensuite emprunté la "route des Balkans" et est arrivé en Allemagne après un périple d'une douzaine de jours. Ryyan a obtenu la nationalité allemande en 2022 et a décidé de se présenter à l'élection municipale d'Ostelsheim. "C’est mon chef qui m’a poussé à candidater", a-t-il déclaré, selon le quotidien Libération.

Il est devenu membre des Verts et a été élu au premier tour avec 55,41% des voix contre deux autres candidats locaux. Entre 2014 et 2020, plus de 633.000 demandes d'asile provenant de réfugiés syriens ont été traitées en Allemagne