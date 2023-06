L'Allemagne enregistre une hausse du nombre d'extrémistes et de crimes en 2022

Le ministre met en garde contre la "terrorisme d'extrême droite" et la menace des extrémistes islamistes

L'agence allemande de renseignement intérieur a déclaré mardi qu'elle avait enregistré un nouveau record de crimes commis par des extrémistes politiques en 2022, l'extrême droite représentant la plus grande menace pour la sécurité du pays, a rapporté l'Associated Press.

Les chiffres publiés par l'agence BfV montrent qu'il y a eu près de 2 000 cas supplémentaires d'affaires liées à des extrémistes de tous bords politiques - 35 452 en 2022, contre 33 476 en 2021. Dans le même temps, le nombre de crimes classés comme violents a diminué d'un peu plus de 140, passant de 2 994 l'année précédente à 2 847 l'année dernière.

L'agence a également recensé 38 800 extrémistes de droite dans le pays l'année dernière, soit une augmentation de près de 5 000 personnes par rapport à 2021. L'agence a déclaré qu'elle pensait que 14 000 de ces individus pourraient potentiellement recourir à la violence.

John MACDOUGALL / AFP La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser

La ministre de l'intérieur, Nancy Faeser, s'est dite particulièrement "préoccupée" par l'augmentation des attaques contre les réfugiés et les migrants et a déclaré que le pays ne devait pas sous-estimer le danger posé "par l'extrémisme de droite et le terrorisme d'extrême droite".

Mme Faeser a également noté une augmentation du nombre d'extrémistes issus de l'extrême gauche, qui s'élève à 36 500 en 2022. Le BfV a enregistré une légère baisse du nombre d'extrémistes islamistes, à 27 480, mais a averti que la menace de violence de la part de ce secteur restait "élevée". Par ailleurs, Thomas Haldenwang, chef du BfV, a indiqué que la menace posée par l'espionnage russe en Allemagne s'est accrue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.