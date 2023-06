GB : le chanteur Craig David a participé au dîner annuel de l'organisation Jewish Care

L'organisation a levé près de six millions d'euros lors de son diner annuel

Jewish Care, une organisation caritative britannique qui fournit des services de soutien sanitaire et social à la communauté juive, a levé plus de 5 millions de livres sterling (près de six millions d'euros) lors d'un dîner annuel la semaine dernière qui a réuni 900 invités. Le Premier ministre Rishi Sunak était l'invité d'honneur et a évoqué le rôle essentiel que joue l'association auprès des personnes âgées. "C'est mon premier dîner de la communauté juive en tant que Premier ministre, et, après avoir tant entendu parler de cette organisation incroyable, je suis absolument ravi d'être ici avec vous, à Jewish Care, car votre culture du service représente non seulement le meilleur de notre communauté juive, mais aussi le meilleur de la Grande-Bretagne", a-t-il déclaré.

JUSTIN TALLIS / AFP Le Premier ministre britannique Rishi Sunak quitte le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 26 avril 2023

L'artiste Craig David, qui a des origines juives, a participé au diner et a rendu visite au Centre des survivants de la Shoah (HSC) de Jewish Care pour rencontrer les membres, écouter leurs histoires et en savoir plus sur ce que fait le centre, avant de se produire lors du dîner, mentionne le site internet de l'organisation. Lors de sa visite au centre, Craig David a chanté une chanson de remerciement aux rescapés pour tout ce qu'ils ont fait pour que les générations futures perpétuent le souvenir de la Shoah.

Michael Assous/ I24NEWS Craig David en concert

Le père de Craig David est arrivé au Royaume-Uni en provenance des Caraïbes avec le navire Windrush et, comme de nombreux survivants qui se sont réinstallés dans des pays qui n'étaient pas les leurs, il a subi des préjugés en tant que personne d'origine, de race et de culture différentes. "C'est un véritable honneur de passer un temps précieux à écouter et à apprendre de ce groupe spécial de rescapés de la Shoah @jewish_care. J'ai été profondément ému par leurs histoires et par le fait que, malgré tout ce qu'ils ont vécu dans les camps de concentration, ils ont tous voulu m'exprimer que l'amour vaincra toujours la haine. C'est un jour spécial que je garderai toujours dans mon cœur💛", a écrit l'interprète de "Seven days" sur son compte Instagram. Craig David a vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde entier, et s'est produit en Israël en 2016.