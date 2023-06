Harry Styles salue un couple d'amis juifs religieux présent à son concert durant shabbat

Les Winston ont hébergé Harry Styles pendant près de deux ans alors qu'il tentait de percer dans la chanson

La pop star Harry Styles a rendu hommage, samedi dernier, à un couple d'amis juifs religieux, qui a parcouru plus de neuf kilomètres à pied pour assister à l'un de ses concerts au stade de Wembley à Londres.

Tash Mosheim, journaliste au Jewish Chronicle qui assistait au spectacle, a ainsi rapporté que le chanteur avait déclaré aux 90 000 personnes présentes "qu'il était reconnaissant des efforts de Ben et Meredith Winston pour assister au concert", qui a débuté après l'entrée du shabbat. Le couple a en effet marché depuis son domicile à Hampstead, un quartier périphérique de Londres, pour éviter d'enfreindre les lois religieuses du shabbat.

ASON MENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le producteur Ben Winston

Les Winston ont hébergé Harry Styles pendant près de deux ans alors qu'il tentait de percer dans la chanson, et l'ont accompagné tout au long de son ascension vers la célébrité. Le magazine Rolling Stone affirmait en 2017 que "le style de vie juif orthodoxe des Winston, très centré sur la famille, avait aidé l'artiste à gérer les affres du succès, et à garder la tête sur les épaules".

Ben Winston, producteur du "Late Late Show" de James Corden et de l'émission des Grammy Awards, a fait figure de mentor pour Harry Styles lorsqu'il a rejoint le groupe One Direction qui l'a fait connaître. Il l'a également accompagné lorsqu'il a lancé sa carrière solo.

Robyn BECK / AFP Le chanteur Harry Styles porte un tatouage en hébreu sur le bras gauche

Dans les années qui ont suivi le début de leur amitié, Harry Styles – qui n'est pas juif – avait pris l'habitude de poster des messages sur Twitter à l'occasion des fêtes juives. Il porte également un tatouage avec le nom de sa sœur écrit en hébreu, et possède une kippa avec son propre nom écrit dessus, offerte par les Winston. L'artiste est en outre le parrain de la fille du couple, Ruby, qui a posé sa voix sur le tube planétaire "As It Was". Le chanteur, qui a remporté de très nombreux prix, a raflé le Grammy Award 2023 de l'album de l'année pour son opus "Harry's house".