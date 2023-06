Le mystérieux naufrage sur le lac Majeur va faire l'objet d'une série israélienne

Le naufrage a fait quatre morts dont un agent du Mossad

Le naufrage des agents du renseignement sur le Lac majeur en Italie le mois dernier va faire l'objet d'une série israélo-italo-française. Intitulée "Majora", elle sera composée de huit épisode de 40 minutes et son développement et sa production seront confiés à Dafna Perner et Ertzah Productions, également à l'origine de la série à succès "La Belle de Jérusalem".

Le mystérieux naufrage d'un bateau rempli d'agents du renseignement survenu le 28 mai sur le lac Majeur au nord de l'Italie, possède effectivement tous les ingrédients d'une production à suspense. Le terrible incident impliquant au total 23 personnes - des agents italiens et israéliens pour la plupart - a fait quatre victimes, dont Erez Shimoni, un ex-agent du Mossad présenté comme étant à la retraite.

Si de nombreuses zones d'ombre demeurent autour de cette réunion officiellement présentée comme "une fête d'anniversaire", des informations ayant fuité dans les médias ont confirmé que la réunion était d'ordre professionnel. Selon les éléments fournis, les agents se trouvant sur le bateau échangeaient notamment des informations à propos de l'Iran.

"Il y a beaucoup plus de questions que de réponses sur ce qui s'est réellement passé sur ce bateau mais aussi après son naufrage, et la série les abordera toutes", a déclaré Dafna Perner à Variety.