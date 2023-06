Pays-Bas : arrestation d'un père et sa fille soupçonnés d'avoir versé des millions au Hamas

Le père et la fille sont soupçonnés d'avoir collecté 5,5 millions d'euros et de les avoir versés à l'organisation terroriste du Hamas

Un père et sa fille, âgés respectivement de 55 et 25 ans ont été arrêtés le 22 juin par la police néerlandaise pour "financement à grande échelle" de l’organisation terroriste du Hamas, en violation des sanctions de l'Union européenne, ont déclaré les procureurs lundi. Ils sont soupçonnés d'avoir envoyé environ 5,5 millions d'euros au Hamas, et de "faire partie d'une organisation criminelle dont l'objectif est de soutenir financièrement le Hamas", a déclaré le ministère public.

Mohammed ABED / AFP Yahia al-Sinwar (C), le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, le 14 avril 2023

Lors des perquisitions dans une maison à Leidschendam, près de La Haye, d’où la famille est originaire, ainsi que dans une entreprise à Rotterdam, les enquêteurs ont trouvé de l'argent liquide et saisi un compte bancaire qui contenait 750 000 euros. Les suspects avaient créé une nouvelle organisation qui en remplaçait une autre qui avait été sanctionnée pour les mêmes faits, ont précisé les procureurs.

Une enquête avait été lancée après des signalements faisant état de transactions inhabituelles et de la parution d’articles de presse au sujet d’une collecte de fonds pour le Hamas en Europe. Le père et la fille, dont les identités n’ont pour le moment pas été dévoilées, sont actuellement en détention, a indiqué la police locale.

https://twitter.com/i/web/status/1673573880823263235 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a été placé sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne après les attentats du 11 septembre 2001. Le groupe terroriste palestinien avait temporairement été retiré de la liste par un tribunal inférieur de l’Union européenne en 2014, avant d’y être replacé en 2017 par une cour de justice européenne au pouvoir supérieur.