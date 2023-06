Nagorny-Karabakh : quatre soldats arméniens tués par des tirs azerbaïdjanais

Ces violences interviennent alors que Washington accueille depuis mardi de nouvelles négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Quatre soldats arméniens ont été tués mercredi par des tirs azerbaïdjanais dans le Nagorny-Karabakh, selon les autorités de cette région séparatiste disputée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des "unités des forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu sur les positions arméniennes" dans les districts de Martouni et de Martakert dans la nuit, en utilisant de l'artillerie et des drones, a indiqué mercredi le "ministère de la Défense" des séparatistes sur Twitter. "Quatre soldats ont été tués à l'issue de cette nouvelle provocation de l'Azerbaïdjan", poursuit le communiqué.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense avait accusé la veille des "détachements illégitimes armés arméniens sur le territoire d'Azerbaïdjan d'avoir ouvert le feu contre les positions de l'armée azerbaïdjanaise dans la région d'Aghdam" en blessant un militaire azerbaïdjanais. Ces violences interviennent alors que Washington accueille depuis mardi de nouvelles négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan visant à trouver un règlement du conflit au Nagorny-Karabakh.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a rencontré séparément mardi ses homologues arménien Ararat Mirzoïan et azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov avant une entrevue commune. Les discussions se tiennent à huis clos et doivent durer jusqu'à jeudi.

"Nous continuons à penser que la paix est à portée de main et que le dialogue direct est la clé pour résoudre les questions en suspens et conclure une paix durable et digne" pour les deux parties, a assuré lundi le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller. Des discussions se sont également déroulées ces dernières semaines à Bruxelles et à Moscou.