Suède : la police autorise un rassemblement où un organisateur prévoit de brûler le Coran

L'organisateur Salwan Momika, 37 ans, dit vouloir "exprimer son opinion à propos du Coran". "Je vais déchirer le Coran et le brûler"

La police suédoise a autorisé un rassemblement mercredi devant la plus grande mosquée de Stockholm où un organisateur prévoit de brûler un Coran. Cette manifestation a lieu le premier jour de la fête la plus importante du calendrier musulman, l'Aïd al-Adha. "La police autorise le rassemblement" car "les risques de sécurité" liés au fait de brûler le Coran "ne sont pas de nature à l'interdire", a écrit la police suédoise dans sa décision. Le rassemblement est prévu pour 13h30 locale et sera surveillé par les forces de l’ordre.

Fredrik Persson/AFP L'extrémiste de droite suédo-danois Rasmus Paludan brûle un Coran à Stockholm, en Suède

Dans sa demande d’autorisation de la manifestation, l'organisateur Salwan Momika, 37 ans, dit vouloir "exprimer son opinion à propos du Coran". "Je vais déchirer le Coran et le brûler", écrit-il. Le sujet est sensible en Suède où une manifestation, en janvier, au cours de laquelle un Coran avait été brûlé devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, avait suscité la colère d’Ankara qui bloque la candidature suédoise d’adhésion à l’OTAN.

La tenue de deux rassemblements similaires les 6 et 9 février, qui devaient voir des exemplaires du livre sacré de l'islam être brûlés, avait été refusée par la police de Stockholm qui avait invoqué des risques de troubles à l'ordre public. Les manifestants avaient fait appel de la décision et un tribunal administratif leur avait donné raison début avril.

Yasin AKGUL / AFP Des manifestants tiennent des exemplaires du Coran devant le consulat général de Suède à Istanbul

Mi-juin, la cour d'appel administrative a confirmé le jugement de première instance, indiquant que les risques de sécurité avancés par la police "n'avaient pas de lien suffisamment clair" avec les rassemblements en question. C'est sur cette base que la police suédoise a pris sa décision mercredi, à seulement quelques jours du sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet, où Stockholm espère des avancées pour son entrée dans l'Otan.