Jeux européens : médaille d'argent en triathlon pour l'Israélien Shahar Shagiv

Le triathlète Shahar Shagiv a terminé deuxième ce mercredi des Jeux européens après avoir réalisé un temps de 1:45:51.

Il s'agit de la plus grande réussite à ce jour dans la carrière du triathlète de 28 ans, qui a déjà remporté deux médailles de bronze au Championnat d'Europe des moins de 23 ans en 2016, et à la Coupe d'Europe Carola Italia en 2022. Il avait terminé à la 20e place aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Agé de 29 ans, l'athlète participera pour la troisième fois de sa carrière à la Super League, qui réunit les 20 meilleurs coureurs de triathlon au monde.

Deux autres Israéliens ont pris part au triathlon des Jeux européens qui se déroulent à Cracovie, Itamar Liban et Itamar Ashad. Le premier a terminé à la 49e place (sur 52 concurrents ayant terminé l'épreuve et 58 qui l'ont commencée) avec un temps de 1:54:48 heures, et le second n'est pas parvenu à finir la course.

Israel Swimming Federation L'équipe de natation artistique d'Israël pose avec ses médailles d'or aux Jeux européens de Cracovie, en Pologne, le 23 juin 2023

Il s'agit de la quatrième médaille d'Israël à ces Jeux européens 2023, après les deux obtenues en natation artistique et une en escrime.

Les Jeux européens sont une compétition multisports, organisée par les Comités olympiques européens, et qui se tiennent tous les quatre ans. Elle permet aux athlètes d'engranger des points afin de se qualifier pour les Jeux olympiques.